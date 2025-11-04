Cum răspunde șeful eMAG temerilor legate de datele clienților, după parteneriatul încheiat de companie cu gigantul chinez Tencent

Datele clienților români rămân în Europa și nu există riscul ca ele să ajungă în China prin serverele Tencent, a spus luni, pentru HotNews, șeful eMAG, Tudor Manea. În octombrie, grupul chinez Tencent și eMAG au anunțat un parteneriat prin care serviciile de cloud AI ale Tencent urmează să fie integrate în platforma de comerț online a eMAG.

În comunicat se precizează că Tencent Cloud „aduce la eMAG experiența sa vastă în infrastructură cloud, big data, inteligență artificială și capabilități de tip Super App”.

Întrebat de HotNews dacă există riscul ca datele clienților români să ajungă în China, oficialul eMAG a respins .

„Am ales să lucrăm cu Tencent pentru că au servicii foarte bune, localizate în Europa, la Frankfurt și nu văd nicio problemă. (…) Cadrul legal este foarte clar, îl respectăm și nu facem nimic cu datele clientului, fără ca el să-și dea înainte acordul. Asta presupune și regulamentul GDPR; să nu faci nimic fără acordul clientului ”, a spus pentru HotNews.ro., Tudor Manea, CEO eMAG

L-am întrebat pe oficialul eMAG dacă s-au purtat pe acest subiect discuții cu autoritățile de protecție a datelor, iar el a explicat că „nu este nevoie de o astfel de discuție, fiindcă există o lege, un guideline și noi le-am respectat întocmai. În contextul de față toată lumea respectă legislația în vigoare. Ne-am gândit și noi la asta, însă datele nu pleacă din Europa”.

El a mai spus că Tencent furnizează pentru eMAG servicii de cloud pe care concurenți precum Amazon și Microsoft nu le au în portfofoliu.

Pe pagina oficială a infrastructurii globale Tencent, la regiunea „Central Europe” figurează Frankfurt, cu două centre de date. Informația este confirmată și de un articol din site-ul german Invest in Hessen, în care se scria despre planurile Tencent de extindere în Europa.

Compania de investiții Prosus, care deține 81% din eMAG, fiind cel mai mare acționar, are și 23% din acțiuni la Tencent. Prosus este o companie olandeză listată din 2019 la bursa din Amsterdam și este parte a grupului sud-african Naspers, care în România este cunoscut pentru business-uri precum OLX și Fashion Days.

Tencent este una dintre cele mai mari companii chineze de tehnologie și este cunoscută și pentru jocuri video precum Call of Duty Mobile, Honor of Kings și PUBG Mobile.