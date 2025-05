Cum reușesc chinezii să evite barierele tarifare ale lui Trump: își exportă marfa prin țări terțe pentru a le ascunde originea

Exportatorii chinezi reușesc să evite tarifele impuse de președintele american Donald Trump, exportându-și mărfurile prin țări terțe pentru a le ascunde adevărata origine.

Platformele de socializare chinezești sunt inundate de reclame care oferă „spălarea” originii mărfurilor, în timp ce un aflux ridicat de mărfuri din China a stârnit alarmă în țările vecine, care se tem să nu devină puncte de escală pentru comerțul destinat SUA, scrie Financial Times.

Utilizarea tot mai frecventă a acestei tactici subliniază temerile exportatorilor că noile tarife îi vor priva de accesul la piața americană- una dintre cele mai importante piețe ale lor.

„Taxele sunt prea mari”, a declarat Sarah Ou, agent de vânzări la Baitai Lighting, un exportator cu sediul în orașul Zhongshan, din sudul Chinei. „[Dar] putem vinde mărfurile către țările vecine, iar apoi țările vecine le vând mai departe Statelor Unite, iar tarifele se vor reduce.”

Legislația comercială din SUA impune ca mărfurile să fie supuse unei „reguli a originii”.

Ce sunt „regulile de origine” și de ce contează?

Regulile de origine sunt reglementări detaliate privind modul în care companiile trebuie să arate de unde provin nu numai un produs, ci și părțile sale componente. Exportatorii vor trebui să demonstreze din ce țară provine un articol pentru a determina ce tarif ar trebui să aplice.

Acum că tarifele variază atât de mult de la o țară la alta în sistemul lui Trump, a dovedi că mărfurile tale provin dintr-o țară cu tarife mai mici ar putea duce la economii semnificative.

Regulile de origine intră în joc în cadrul acordurilor comerciale bilaterale – unde sunt cunoscute ca reguli de origine „preferențiale” – dar și în afara acestora, unde sunt utilizate în aplicarea taxelor, sancțiunilor, printre alte reguli comerciale.

Platforma Xiaohongshu oferă ajutor exportatorilor pentru a expedia mărfuri către Malaezia

Însă reclamele de pe platformele de socializare, cum ar fi Xiaohongshu (o platformă de social media și de comerț electronic), oferă ajutor exportatorilor pentru a expedia mărfuri către țări precum Malaezia, unde acestora li se va elibera un nou certificat de origine și apoi li se va trimite în SUA.

„SUA au impus tarife vamale produselor chinezești? Tranzitează prin Malaezia pentru a fi «transformate» în bunuri din Asia de Sud-Est!”, se arată într-o reclamă postată săptămâna aceasta pe Xiaohongshu de un cont sub numele de „Ruby — Transbordare în țări terțe”.

„SUA a impus limite pentru parchetul și tacâmurile din lemn chinezesc? «Spălați originea» în Malaezia pentru o vămuire mai mică!”, a adăugat acesta. O persoană contactată prin intermediul datelor furnizate în anunț a refuzat să comenteze mai departe.

Agenția vamală din Coreea de Sud a anunțat luna trecută că a găsit în primul trimestru al acestui an produse străine în valoare de 29,5 miliarde de won (21 de milioane de dolari) cu țări de origine falsificate, majoritatea provenind din China și aproape toate cu destinația SUA.

„Observăm o creștere accentuată a cazurilor recente în care țara noastră este folosită ca ocolire pentru produse pentru a evita diferite tarife și restricții din cauza modificărilor politicii comerciale a guvernului SUA”, a declarat agenția într-un comunicat. „Am găsit numeroase cazuri în care originea produselor chinezești a fost falsificată ca fiind coreeană.”

Ministerul Industriei și Comerțului din Vietnam a cerut luna trecută asociațiilor comerciale locale, exportatorilor și producătorilor să verifice originea materiilor prime și a bunurilor de consum și să prevină emiterea de certificate contrafăcute.

Tarifele lui Trump sunt un cadou pentru mafie, spune un italian care de 20 de ani e sub protecția poliției din cauza amenințărilor primite din partea mafiei napolitane

Liderii mafiei știu că fiecare decizie economică care are ca rezultat prețuri mai mari deschide o piață prosperă a contrabandei, spune Roberto Saviano este autorul romanelor „Gomora” și „ZeroZeroZero”, el fiind timp de peste 20 de ani sub protecția poliției din cauza amenințărilor primite din partea mafiei napolitane, într-un articol din Financial Times.

Așa-numitele „tarife reciproce” ordonate de președintele american Donald Trump vor determina ca mulți alții să se orienteze către contrabandă. Cartelurile mexicane, organizațiile criminale italiene, mafia rusă și alte grupuri deja capabile să traficheze articole ilegale în SUA vor putea acum la fel de ușor să introducă ilegal articole legale. O nouă piață imensă – potențial comparabilă cu contrabanda din epoca Prohibiției – apare, iar crima organizată este gata să profite de acest lucru.

Istoria SUA ne arată ce s-ar putea întâmpla. Să luăm Legea Embargoului din 1807, când Thomas Jefferson a impus un embargou total asupra comerțului exterior pentru a pune presiune pe Marea Britanie și Franța. Aceasta a dus la o creștere masivă a contrabandei, în special în regiunile de frontieră precum Vermont și Maine. Când Legea Tarifară Smoot-Hawley din 1930 a majorat tarifele pentru peste 20.000 de produse importate, organizațiile mafiote italo-americane au început să se re-structureze ca intermediari, deoarece mulți mici comercianți au apelat la rute ilegale pentru a-și menține marjele de profit.

Fiecare tarif vamal creează un apetit pe piață pe care criminalitatea intervine pentru a-l satisface.

Și atunci când rutele de contrabandă se înmulțesc, știm cum se vor deplasa mărfurile: de exemplu, prin intermediul cartelului mexican Jalisco Nueva Generación, care este deja obișnuit cu traficul ilegal de combustibil. În aprilie, în Utah, o familie americană a fost pusă sub acuzare pentru parteneriat cu organizații criminale mexicane pentru a introduce ilegal în SUA aproape 2.900 de transporturi de țiței furat.

În 2024, o companie americană a pledat vinovată pentru contrabandă cu plăci de porțelan din China și falsificarea originii ca „Fabricat în Malaezia” pentru a evita taxele antidumping și compensatorii.

Thailanda înăsprește verificările produselor destinate SUA, pentru a preveni evaziunea tarifară

La fel ca mulți producători chinezi, companiile thailandeze expediază mărfuri „franco la bord”, în cadrul căruia cumpărătorii își asumau răspunderea pentru produse odată ce acestea părăseau portul de plecare, reducând riscul juridic pentru exportator.

„Clienții trebuie doar să găsească porturi în Guangzhou sau Shenzhen și, atâta timp cât [mărfurile] ajung acolo, ne-am îndeplinit misiunea… [după aceea] nu mai este treaba noastră”, a spus un exportator.

Vânzătorii de la alte două companii de logistică au declarat că pot expedia mărfuri la Port Klang din Malaezia, de unde ar muta articolele în containere locale și le schimbă etichetele și ambalajele. Companiile au legături cu fabrici din Malaezia care ar putea ajuta la emiterea certificatelor de origine, au declarat vânzătorii, care au refuzat să își spună numele.

Într-o declarație publică, ministerul malaezian al investițiilor, comerțului și industriei a declarat că „consideră orice încercare de a eluda tarifele prin declarații greșite sau false, legate de valoarea sau originea mărfurilor, ca fiind o infracțiune gravă”.

„Vom investiga și vom lua măsurile necesare, în colaborare cu autoritățile vamale și cu autoritățile americane”, a adăugat acesta.

Ministerele de Externe și Comerț din China nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Un consultant care oferă consultanță companiilor în comerțul transfrontalier a declarat că ignorarea originii este una dintre cele două metode principale utilizate pentru a evita noile taxe impuse de Trump. Cealaltă a fost amestecarea articolelor cu costuri ridicate cu bunuri mai ieftine, astfel încât exportatorii să poată pretinde în mod fals un cost total mai mic al transporturilor, a spus consultantul.

Proprietarul unui producător de bunuri de larg consum cu sediul în orașul Dongguan, din sudul Chinei, a declarat că două asociații industriale interne l-au prezentat unor intermediari care au oferit soluții tarifare „de zonă gri”.

„Practic, eu expediez doar într-un port chinezesc, iar ei preiau marfa de acolo”, a spus proprietarul, adăugând că intermediarii s-au oferit să aranjeze o soluție pentru doar 5 renminbi (0,70 dolari) pe kilogram transportat.

„Aceste agenții au spus că întreprinderile mici și mijlocii, precum noi, pot face față mai bine impactului asupra taxelor vamale, deoarece există întotdeauna zone gri”, a spus ea. „Sper că este adevărat. SUA este o piață mare – nu vreau să o pierd.”

Proliferarea eforturilor de evitare a tarifelor vamale a provocat îngrijorare în rândul partenerilor de afaceri din SUA. Un director executiv de la un vânzător din top 10 de pe Amazon a declarat că a observat cazuri în care originile transporturilor au fost modificate, riscând confiscarea mărfii de către autoritățile vamale americane.