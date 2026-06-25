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Cum s-a năruit un hotel cu 8 etaje de la malul mării în urma cutremurelor din Venezuela

Ramona Ciobanu
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Un mare hotel situat pe malul mării, în statul La Guaira, nordul Venezuelei, s-a redus la ruine în urma cutremurelor cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 de miercuri, relatează CNN.

Cea mai mare parte a clădirii principale a Hotelului Eduard din orașul Macuto – care, potrivit site-urilor de rezervări, are 8 etaje și 106 camere – s-a prăbușit complet.

Doar intrarea hotelului a mai rămas în picioare, după cum se poate în înregistrările video surprinse de martori și verificate de CNN.

Alte filmări din zonă arată pagube uriașe la clădirile de-a lungul malului mării.

Statul La Guaira este cel mai grav afectat de cutremure, iar până la 15 clădiri s-au prăbușit, a declarat Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale a Venezuelei, pentru CNN.