Cum s-a năruit un hotel cu 8 etaje de la malul mării în urma cutremurelor din Venezuela

Un mare hotel situat pe malul mării, în statul La Guaira, nordul Venezuelei, s-a redus la ruine în urma cutremurelor cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 de miercuri, relatează CNN.

Cea mai mare parte a clădirii principale a Hotelului Eduard din orașul Macuto – care, potrivit site-urilor de rezervări, are 8 etaje și 106 camere – s-a prăbușit complet.

Doar intrarea hotelului a mai rămas în picioare, după cum se poate în înregistrările video surprinse de martori și verificate de CNN.

🇻🇪🚨| URGENTE: Se derrumbó el hotel Edwards en La Guaira murieron familiares de varios de nuestros peloteros como lo son Eliezer Alfonzo, Gorkys hernandez, entre otros. La voz del audio es el gerente de Guerreros de Lara. pic.twitter.com/5XrhDxoHA0 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

Alte filmări din zonă arată pagube uriașe la clădirile de-a lungul malului mării.

Statul La Guaira este cel mai grav afectat de cutremure, iar până la 15 clădiri s-au prăbușit, a declarat Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale a Venezuelei, pentru CNN.