VIDEO Cutremure puternice consecutive lovesc Venezuela, prăbușind clădiri în Caracas

Bărbați merg prin moloz după un cutremur în Caracas, Venezuela, miercuri, 24 iunie 2026., Credit line: Pedro Mattey / AP / Profimedia

Două cutremure majore au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, la interval de câteva secunde – primul având magnitudinea de 7,2, iar al doilea de 7,5, potrivit BBC

Clădirile s-au prăbușit, locuitorii ieșind pe străzi, iar ministrul de interne le-a cerut oamenilor să-și părăsească locuințele.

O femeie îmbrățișează un copil după cutremurul din Caracas, Venezuela, miercuri, 24 iunie 2026. Credit line: Pedro Mattey / AP / Profimedia

Autoritățile se tem că vor exista un număr mare de victime și pagube extinse, iar USGS (US Geological Survey) afirmă că există o probabilitate de 44% ca numărul morților să depășească 10.000.

Venezuela sărbătorea o sărbătoare națională și mulți oameni ar fi trebuit să fie acasă când cutremurele au avut loc la ora 18:04, ora locală (00.04- ora României).

Cutremurele au lovit o zonă la vest de Caracas și au putut fi resimțite în toată țara și chiar în Bogota, Columbia.

Primarul orașului Chacao, Gustavo Duque Saez, spune că cel puțin două clădiri din această municipalitate – care face parte din zona metropolitană Caracas – care s-au prăbușit complet.

Oameni ies în stradă după un cutremur în Caracas, la 24 iunie 2026. Două cutremure cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au lovit aceeași zonă din Venezuela în seara zilei de 24 iunie, provocând prăbușirea unor clădiri, potrivit Institutului de Geofizică al SUA (USGS) și jurnaliștilor AFP. Seismele i-au determinat pe locuitorii capitalei, Caracas, să iasă în stradă.. Credit line: Federico PARRA / AFP / Profimedia

El spune că 18 persoane au fost salvate în viață și că peste 500 de echipe de intervenție se aflau la fața locului încercând să scoată mai mulți locuitori.

„În Chacao, nimeni nu este singur și nu ne vom mișca de aici până când toți locuitorii nu vor fi salvați.”

De asemenea, el i-a îndemnat pe localnicii care încearcă să găsească rudele dispărute să meargă în două piețe principale – Plaza Altamira și Plaza Los Palos Grandes – unde oficialii locali au înființat un centru de urgență, unde se colectează informații, iar cei afectați primesc apă și adăpost.

„Nu numai că avem două clădiri care s-au prăbușit, ci și o listă cu altele a căror structură a fost compromisă.”

Într-o postare pe X, ambasada SUA din Caracas declară că „monitorizează îndeaproape urmările” cutremurului.

Acesta îndeamnă oamenii să „evite zonele avariate și să nu intre în clădirile avariate”.

În îndrumările suplimentare oferite de autorități, se menționează și faptul că oamenii ar trebui să monitorizeze presa locală pentru actualizări și să „caute un adăpost sigur”.