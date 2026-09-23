Cum să îți îngrijești scalpul și părul: obiceiuri și ingrediente cosmetice

Îngrijirea părului nu se reduce doar la ce aplicăm pe lungimi, ci începe, în primul rând, de la sănătatea scalpului. Când pielea capului este curată și echilibrată, părul își păstrează mai ușor aspectul îngrijit zi de zi. Totuși, dacă te confrunți cu uscăciune, îngrășare rapidă sau o cădere mai accentuată a firelor, merită să te uiți atât la produsele din rutină, cât și la stilul de viață, stres sau alimentație.

Formulele cosmetice cu ingrediente botanice, cum sunt rozmarinul sau menta, pot completa excelent această îngrijire, oferind scalpului o senzație de prospețime și un plus de confort.

De ce contează îngrijirea scalpului?

Scalpul este, până la urmă, tot piele, dar una extrem de bogată în foliculi piloși și glande sebacee. Zi de zi, la nivelul lui se adună sebum, transpirație, celule moarte și resturi de la produsele de îngrijire sau de styling pe care le folosești.

O curățare corectă și făcută la timp îndepărtează toate aceste impurități și lasă pielea să respire, oferindu-ți o senzație plăcută de confort. Pe de altă parte, dacă exagerezi cu produse agresive, folosești apă mult prea fierbinte sau îți strângi ori îți periezi părul prea brutal, poți irita usor scalpul și poți fragiliza firul de păr.

Totuși, felul în care arată părul tău depinde de mult mai mulți factori: de la genetică, vârstă și fluctuații hormonale, până la nivelul de stres, alimentație, tratamente medicamentoase sau anumite afecțiuni. De aceea, este bine să privești îngrijirea scalpului ca pe un obicei firesc de igienă și atenție zilnică, nu ca pe o soluție universală pentru orice problemă a părului.

Cum să îți îngrijești corect scalpul?

O rutină eficientă nu trebuie să fie complicată. Există câteva obiceiuri simple care pot contribui la menținerea unui scalp confortabil și a unui păr cu aspect îngrijit.

Cum se spală corect scalpul?

Șamponul se aplică în principal la nivelul scalpului, unde se acumulează cea mai mare parte a sebumului și a impurităților.

Pentru o spălare delicată:

masează ușor scalpul cu vârfurile degetelor

nu masa cu unghiile, pentru a nu zgâria pielea

clătește bine produsul

folosește apă călduță, nu fierbinte

adaptează frecvența spălării la tipul de scalp și la nevoile personale.

Nu există un interval universal valabil pentru toată lumea. Un scalp cu tendință de îngrășare poate avea nevoie de spălări mai frecvente, în timp ce un scalp uscat poate avea alte nevoi. Balsamul și măștile pot fi aplicate în special pe lungimi și vârfuri, în funcție de starea firului de păr.

Este util masajul scalpului?

Masajul blând poate face parte dintr-o rutină de îngrijire și poate fi o modalitate plăcută de relaxare. Poți masa scalpul timp de câteva minute, folosind mișcări ușoare și evitând să tragi de fire sau să zgârii pielea. Masajul poate fi realizat înainte de spălare sau în timpul aplicării unui produs destinat scalpului, dacă instrucțiunile acestuia permit acest lucru.

Există cercetări care au analizat relația dintre masajul scalpului și anumite aspecte ale părului, însă dovezile sunt limitate. Prin urmare, masajul ar trebui privit ca un obicei de îngrijire și relaxare, nu ca o metodă garantată pentru creșterea părului.

Cum protejezi părul de căldură și rupere?

Căldura excesivă, decolorările repetate, tratamentele chimice și manipularea agresivă pot contribui la deteriorarea firului de păr.

Pentru a limita deteriorarea:

folosește uscătorul la o temperatură moderată

evită să apropii excesiv sursa de căldură de scalp

utilizează produse de protecție termică atunci când folosești aparate de styling

încearcă să nu-ți strângi părul foarte tare în coadă, și nu foarte des

nu ”agresa” părul atunci când este ud

Aceste măsuri vizează în principal protejarea firului și reducerea deteriorării mecanice sau termice.

Ce ingrediente cosmetice sunt folosite pentru îngrijirea scalpului și a părului?

Rozmarinul, menta, biotina și diverse uleiuri vegetale se regăsesc în numeroase formule destinate îngrijirii părului.

Rolul unui ingredient poate fi diferit de la un produs la altul, în funcție de concentrație și de formula în care este inclus. De aceea, este important să nu atribuim automat unui ingredient cosmetic efecte medicale care nu sunt demonstrate.

Rozmarinul

Rozmarinul este un ingredient botanic întâlnit frecvent în produsele pentru îngrijirea părului și scalpului.

Unele cercetări au analizat utilizarea uleiului de rozmarin în legătură cu anumite aspecte ale creșterii părului, însă dovezile disponibile sunt încă limitate. Într-un produs cosmetic, rozmarinul poate fi însă inclus ca parte a unei formule destinate îngrijirii părului și scalpului.

Menta

Menta este utilizată în produsele pentru scalp în special pentru senzația de prospețime și răcorire pe care o poate oferi. Mentolul poate contribui la senzația de scalp revigorat, însă persoanele cu scalp sensibil trebuie să acorde atenție toleranței individuale, deoarece anumite uleiuri esențiale sau produse parfumate pot provoca iritații.

Biotina

Biotina, cunoscută și sub denumirea de vitamina B7, este implicată în mai multe procese metabolice ale organismului. Un deficit de biotină poate afecta inclusiv părul, însă acesta este relativ rar.

Uleiurile vegetale

Uleiurile de ricin, jojoba și argan sunt utilizate des în produsele cosmetice pentru păr datorită proprietăților lor emoliente și condiționante.

În funcție de formulă, acestea pot contribui la:

reducerea senzației de uscăciune

îmbunătățirea aspectului firului

obținerea unei texturi mai netede

menținerea unui aspect mai îngrijit și mai strălucitor.

Aceste efecte sunt în principal cosmetice.

Pentru persoanele care preferă formule ce reunesc mai multe dintre aceste ingrediente, există produse precum Uleiul Premium cu efect de întărire pentru păr cu rozmarin și mentă Difeel, care combină rozmarinul, menta, biotina și uleiurile vegetale într-o formulă destinată îngrijirii părului și scalpului. Produsul poate fi utilizat ca parte a unei rutine cosmetice, conform instrucțiunilor producătorului.

Alimentația și sănătatea părului

Îngrijirea externă este doar o parte a rutinei generale. Organismul are nevoie de proteine, vitamine și minerale pentru funcționarea normală a țesuturilor, inclusiv pentru formarea firului de păr.

O alimentație variată poate include:

Proteine: ouă, pește, carne, lactate, leguminoase și nuci

ouă, pește, carne, lactate, leguminoase și nuci Fier: carne, leguminoase și alte alimente care contribuie la aportul de fier

carne, leguminoase și alte alimente care contribuie la aportul de fier Zinc: carne, fructe de mare, lactate, nuci și semințe

carne, fructe de mare, lactate, nuci și semințe Acizi grași omega-3: pește gras, semințe de in și semințe de chia.

Studiile au ajuns la concluzia că unele deficiențe nutriționale pot fi asociate cu căderea părului. Dacă există suspiciunea unui deficit, acesta poate fi evaluat împreună cu un medic, care poate decide dacă sunt necesare analize sau modificări ale alimentației.

Ce poate face un produs cosmetic pentru scalp și ce nu poate face?

Un ulei, ser sau alt produs cosmetic poate face parte dintr-o rutină de îngrijire a scalpului și a părului. În funcție de formulă, acesta poate contribui la întărirea firului, la reducerea senzației de uscăciune sau la obținerea unui aspect mai îngrijit.

Trebuie, însă, menționat că un produs cosmetic nu poate însă identifica și nici trata toate cauzele posibile ale căderii părului.

E bine să ai în vedere faptul că, în special, căderea părului poate avea cauze genetice, hormonale, nutriționale, medicamentoase sau dermatologice. În aceste situații, schimbarea produsului cosmetic nu este neapărat suficientă pentru rezolvarea problemei. De aceea, este util să separăm îngrijirea cosmetică de tratamentul medical.

Când e necesar un consult dermatologic?

Este normal să pierzi o anumită cantitate de păr zilnic, deoarece firele se află permanent în diferite etape ale ciclului de creștere.

Însă, atunci când observi:

cădere accentuată sau persistentă

o subțiere progresivă

apariția unor zone vizibil mai rare

cădere bruscă sau neobișnuită

roșeață, scuame, usturime sau mâncărime persistentă la nivelul scalpului, ar fi indicat să-ți faci o programare la medicul dermatolog

Un specialist poate evalua scalpul și părul și poate determina dacă este vorba despre o problemă dermatologică, o modificare temporară sau o altă cauză care necesită investigații.

Pentru alegerea produselor cosmetice potrivite tipului de scalp și de păr, poți solicita și recomandarea unui farmacist sau poți consulta gamele de îngrijire disponibile în farmacii și pe platforme de profil, precum Spring Farma.

Importanța alegerii unor surse sigure pentru îngrijirea scalpului și a părului

Când vine vorba despre produse destinate părului și a scalpului, proveniența formulelor este un criteriu de siguranță fundamental. Achiziția din medii sigure și autorizate garantează că produsele sunt originale, verificate și depozitate în condiții stricte de temperatură și umiditate.

Toate aceste soluții de sprijin pot fi accesate rapid prin intermediul platformei Springfarma.com, unde produsele sunt disponibile la un click distanță, oferind o sesiune de cumpărături simplă și livrare sigură direct la domiciliu. Pentru părinții care preferă interacțiunea directă și au nevoie de sfatul unui specialist, Spring Farma deține și 21 de farmacii fizice în orașe mari din țară (București, Craiova, Satu Mare, Arad și Cluj-Napoca). Aici, farmaciștii vă pot ghida în alegerea variantelor potrivite, oferind îndrumare și sfaturi avizate în funcție de vârsta și de gradul de activitate al copilului dumneavoastră.

Echilibrul scalpului, pași simpli pentru un păr cu aspect îngrijit

Îngrijirea scalpului nu trebuie să fie complicată și nici nu necesită soluții miraculoase peste noapte. Un păr frumos și curat este rezultatul unei rutine constante, al alegerii unor produse cosmetice blânde și al unei atenții firești acordate stilului tău de viață.

Adoptând obiceiuri simple de spălare și protecție, alături de ingrediente botanice alese realist pentru confortul pielii, îi oferi scalpului tău cel mai bun mediu pentru a se menține echilibrat. Iar atunci când problema depășește sfera îngrijirii cosmetice, un sfat avizat de la farmacist sau un consult dermatologic rămâne întotdeauna cea mai sigură cale de urmat.

Surse:

https://www.aad.org/public/everyday-care/hair-scalp-care/hair/healthy-hair-tips

https://www.cdc.gov/hygiene/about/hair-and-scalp-hygiene.html

https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/healthy-scalp

Articol susținut Spring Farma