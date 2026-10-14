Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii își protejează mașinile

Pentru tot mai mulți șoferi, relația cu o companie de asigurări începe să semene cu experiența pe care o au deja cu alte servicii digitale: vor să primească rapid o ofertă, să înțeleagă exact pentru ce plătesc și să poată rezolva cât mai multe lucruri online. Iar atunci când apare o daună, așteptarea este aceeași: mai multă claritate și mai puțină birocrație.

Această schimbare de comportament se vede și în zona asigurărilor auto. Șoferii sunt mai atenți la raportul dintre costuri și tipurile de protecție și caută soluții care să le permită să aleagă nivelul de acoperire potrivit propriilor nevoi.

În acest context, piața începe să se îndepărteze de ideea că opțiunile sunt limitate la RCA sau CASCO complet. Între cele două există și variante de protecție intermediare, care pot acoperi anumite riscuri fără ca șoferul să fie nevoit să aleagă automat cel mai complex produs.

De la „ce poliță cumpăr?” la „de ce protecție am nevoie?”

Una dintre schimbările importante din piața CASCO este tocmai modul în care consumatorii privesc protecția auto.

„Vedem o așteptare tot mai clară pentru simplitate, transparență și flexibilitate. Oamenii sunt obișnuiți să rezolve online din ce în ce mai multe lucruri, rapid și fără pași inutili, iar experiența cu o asigurare nu ar trebui să fie diferită. În același timp, există mai multă atenție la raportul dintre protecție și cost. Șoferii vor să înțeleagă ce cumpără și să aibă posibilitatea de a alege între mai multe niveluri de protecție. Aici credem că este important să depășim ideea că alegerea este doar între RCA și CASCO complet. Există și soluții intermediare, care oferă protecție suplimentară față de RCA, fără ca șoferul să ajungă neapărat la cel mai complex nivel de CASCO.” explică reprezentanții Anytime.

Pentru șofer, această abordare înseamnă mai multă libertate de alegere. În loc să privească asigurarea exclusiv prin prisma unei polițe complete, poate analiza ce riscuri dorește să protejeze și ce nivel de acoperire se potrivește situației sale. Este o schimbare relevantă mai ales într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai atenți la costuri, dar nu vor să renunțe complet la protecție.

Cât de digital poate fi un CASCO?

Digitalizarea unei asigurări nu înseamnă doar înlocuirea unei hârtii cu un formular online. Valoarea ei apare atunci când elimină efectiv pașii care nu aduc valoare pentru client.

La Anytime, întregul proces de achiziție este construit în jurul acestei idei. Clientul poate obține oferta, poate alege nivelul de protecție, poate cumpăra polița online și o primește prin e-mail după plata online. Pentru produsul RCA & CASCO Pro, inclusiv inspecția de risc poate fi realizată de pe telefon, prin fotografii. Astfel, o etapă care în mod tradițional putea presupune o deplasare poate fi parcursă de la distanță.

„Digitalizarea are valoare atunci când elimină pași inutili, nu doar atunci când mută un formular de pe hârtie pe un ecran”, spun reprezentanții Anytime. Este o filozofie care schimbă și așteptările față de asigurător. Clientul nu își dorește neapărat să interacționeze exclusiv cu un sistem automatizat, ci să poată alege când are nevoie de interacțiune umană și când poate rezolva singur, online, o etapă a procesului.

Ce se întâmplă concret, când apare o daună?

Și ajungem la momentul culminant. Momentul în care asigurarea devine cu adevărat relevantă este cel în care apare un eveniment neprevăzut. Iar atunci, pentru client, primul lucru de care are nevoie este să știe ce are de făcut. Concret, simplu și rapid.

În cazul Anytime, notificarea unei daune poate fi făcută prin e-mail sau telefon, după care clientul este ghidat în funcție de tipul evenimentului și de situația concretă. Acolo unde procesul permite, instrumentele digitale pot fi utilizate pentru a reduce drumurile și pentru a gestiona de la distanță etapele care nu necesită prezență fizică.

„O daună este un moment în care clientul are nevoie, înainte de toate, de claritate: să știe cui trebuie să se adreseze, ce trebuie să facă și care sunt pașii următori”, spun reprezentanții companiei. De aici vine, de fapt, și una dintre ideile centrale ale modelului propus de Anytime: experiența digitală nu trebuie să însemne dispariția interacțiunii umane. Dimpotrivă, tehnologia ar trebui să preia ceea ce poate fi simplificat, iar oamenii să intervină acolo unde situația are nevoie de suport și explicații.

O piață auto în care protecția devine mai relevantă și mai flexibilă

Digitalizarea este doar una dintre schimbările care se conturează pe piața CASCO din România. O altă tendință este diversificarea produselor și a nivelurilor de protecție. Pentru șoferi, acest lucru poate însemna posibilitatea de a alege mai informat între mai multe variante, în funcție de mașină, buget și riscurile pe care doresc să le acopere.

„Piața nu trebuie să se rezume la diferența dintre RCA și CASCO complet. Vor exista mai multe soluții și niveluri de protecție, iar consumatorii vor putea alege mai informat în funcție de propriile nevoi și de riscurile pe care vor să le acopere”, consideră Anytime. Este o evoluție care pune experiența clientului în centrul produsului. Nu doar ce acoperă polița devine important, ci și cât de simplu este să o cumperi, cât de ușor poți înțelege condițiile și cât de clar este procesul atunci când ai nevoie să o folosești.

Asigurarea auto, mai aproape de experiența digitală de zi cu zi

În următorii ani, este de așteptat ca diferența dintre experiența digitală din asigurări și cea din alte domenii să devină tot mai mică. Consumatorii sunt deja obișnuiți să cumpere produse, să facă plăți, să primească documente și să gestioneze servicii de pe telefon. Este firesc ca aceleași așteptări să se transfere și în zona asigurărilor auto.

Pentru Anytime, direcția este una clară: mai multă alegere în ceea ce privește nivelul de protecție și mai puțină complexitate în interacțiunea cu asigurarea.

Iar pentru șoferi, promisiunea este una simplă: să poată decide mai ușor de ce protecție au nevoie și să poată gestiona cât mai multe dintre etapele asigurării de oriunde, fără drumuri și documente inutile. Drumuri bune!

Articol susținut de Anytime