Cum schimbă inteligența artificială jocurile video – Pe viitor, jucătorii își vor putea crea propriile lumi virtuale, pornind de la modele AI care există deja

Industria globală a jocurilor video urmează să fie schimbată puternic de apariția modelelor de inteligență artificială care pot genera medii 3D interactive. Pe viitor, spun experții în AI, jucătorii vor putea să-și creeze singuri lumi diverse în jocurile preferate, cu ajutorul unor modele care există deja și care sunt continuu îmbunătățite.

Companii precum Google DeepMind și World Labs se uită cu mare interes spre industria jocurilor, cu medii 3D generate de AI, scrie Financial Times, într-un articol despre noile modele AI.

Industria jocurilor video este evaluată la 190 miliarde dolari/an și va fi puternic influențată în următorii ani de așa-numitele „world models”

Un „world model” poate construi medii 3D coerente (spații, obiecte, fizică de bază) și poate răspunde interactiv, în timp real, la acțiuni sau comenzi text.

Față de AI-ul generativ clasic, care creează o imagine, un text sau un clip, aceste „world models” de gaming creează o lume continuă, navigabilă, o lume virtuală care evoluează în mod logic.

Companii de AI precum xAI, fondată de Elon Musk, dar și gigantul Nvidia, încearcă să integreze aceste „world models” în roboți și vehicule autonome. Nu acolo sunt însă cel mai potrivite.

În gaming, instrumentele actuale de AI generativ sunt deja folosite pentru a crea elemente vizuale pentru jocuri, precum peisaje unice și personaje. Dar se merge mult mai departe datorită tehnologiei.

Companiile de inteligență artificială mizează pe faptul că lansarea unor „world models” noi și mai puternice – capabile să genereze medii 3D interactive pornind de la comenzi text – va accelera adoptarea AI-ul în rândul companiilor de jocuri.

Aceste tehnologii ar putea afecta platforme software complete precum Unity și Unreal, iar un jucător care știe să se folosească de un astfel de „world models” se va putea introduce singur într-o lume virtuală.

Criticii susțin însă că utilizarea tot mai intensă a AI va duce la înlocuirea dezvoltatorilor și artiștilor, iar grafica jocurilor va fi inundată de „slop”, adică de materiale AI de slabă calitate și fără valoare reală. Acest „AI slop” este prezent peste tot pe rețelele sociale unde apar texte repetitive sau imagini fără sens, pline de erori evidente.

Sursa foto: Dreamstime.com