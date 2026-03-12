Petrolul sare de 100 de dolari pe baril. „Așteptați-vă la 200 de dolari barilul”, avertizează Iranul. Cele cinci șocuri petroliere

Prețurile petrolului au continuat să crească joi, în ciuda faptului că principalele țări au fost de acord să elibereze o cantitate record de petrol din rezervele strategice, în încercarea de a reduce impactul războiului din Iran.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproape 9%, ajungând la peste 100 de dolari pe baril în tranzacțiile din Asia, chiar și după ce toți cei 32 de membri ai Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) au anunțat că vor elibera 400 de milioane de barili ca răspuns la preocupările legate de aprovizionare.

Brent e folosit ca reper pentru prețul a circa două treimi din țițeiul tranzacționat internațional. Este referința standard pentru Europa, Africa, Orientul Mijlociu și pentru majoritatea contractelor de țiței livrabile pe mare

Iranul a avertizat că petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril

Miercuri, Iranul a avertizat că petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril, pe măsură ce atacurile sale asupra navelor se intensifică în Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie pentru transporturile de energie.

Un purtător de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a declarat că orice navă legată de SUA, Israel sau aliații acestora va fi vizată.

„Nu veți putea reduce artificial prețul petrolului. Așteptați-vă la un preț al petrolului de 200 de dolari pe baril”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Prețul petrolului depinde de securitatea regională, iar voi sunteți principala sursă de insecuritate în regiune.”

Ruta îngustă de transport maritim este crucială pentru economia globală, deoarece aproximativ o cincime din aprovizionarea cu energie a lumii trece prin ea.

Membrii AIE reprezintă aproximativ două treimi din producția și consumul global de energie.

Eliberarea rezervelor este mai mult decât dublă față de recordul anterior al AIE, care a venit după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Decizia AIE este „semnificativă din punct de vedere istoric”, dar este doar un „tampon temporar”, a declarat Martin Ma de la Institutul de Tehnologie din Singapore.

Prețurile petrolului vor rămâne ridicate atâta timp cât există un risc pentru aprovizionare, iar cea mai recentă creștere sugerează că traderii încă se așteaptă la o perturbare „prelungită”, a adăugat el.

Piețele globale ale petrolului au fost extrem de volatile de când SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului pe 28 februarie, țițeiul Brent ajungând la aproape 120 de dolari pe baril la începutul acestei săptămâni.

Asta a dus la creșterea prețurilor la combustibili în întreaga lume, ceea ce se va transmite în aproape toate celelalte prețuri, inclusiv la alimente.

În SUA, prețul mediu al benzinei a crescut marți peste 3,50 dolari pe galon, potrivit Asociației Automobilelor Americane.

Multe țări din Asia, care depind în mare măsură de energia din Orientul Mijlociu, au fost afectate în mod deosebit.

Cozi lungi au fost observate săptămâna aceasta la benzinăriile din Filipine, Thailanda și Vietnam, în timp ce oamenii se grăbeau să alimenteze.

Autoritățile thailandeze au cerut personalului din majoritatea agențiilor guvernamentale să lucreze de acasă pentru a economisi energie. De asemenea, oficialii sunt descurajați să călătorească în străinătate.

Filipine a început, de asemenea, o săptămână de lucru de patru zile pentru ca guvernul să contribuie la reducerea consumului de energie.

Cele cinci șocuri majore ale petrolului

1973 – Embargoul impus de OPEC

Primul șoc petrolier major din istoria modernă a fost cauzat de embargoul țărilor arabe OPEC împotriva economiilor occidentale care au sprijinit Israelul în Războiul de Yom Kippur.

Prețurile petrolului s-au cvadruplat în câteva luni, iar Occidentul a intrat într-o perioadă de stagflație. Această criză a dus la crearea Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) și la prima strategie coordonată privind rezervele de energie.

Lecție: dependența energetică poate fi transformată în armă geopolitică.

1979 – Revoluția iraniană

Al doilea șoc a venit odată cu răsturnarea șahului și cu Revoluția Iraniană. Prăbușirea producției din Iran a provocat o nouă creștere a prețurilor petrolului.

Economiile occidentale au intrat în recesiune, iar băncile centrale au fost nevoite să majoreze dramatic ratele dobânzilor pentru a reduce inflația.

Lecția învățată: chiar și pierderea unei părți din producție de către un mare producător poate destabiliza economia globală.

1990 – Războiul din Golf

Invazia Kuweitului de către Irak a dus la noi tulburări pe piețele energetice. Prețurile petrolului s-au dublat în câteva luni.

Totuși, șocul s-a dovedit a fi relativ scurt, deoarece intervenția militară americană a restabilit rapid fluxurile de petrol.

Lecția învățată: atunci când o criză geopolitică are o soluție militară clară, piețele își revin mai repede.

2003 – Invazia Irakului

Invazia americană a Irakului în 2003 a stârnit o nouă incertitudine pe piețele energetice, într-un moment în care cererea de petrol creștea rapid datorită dezvoltării Chinei.

Prețurile au început să crească treptat, iar în următorii cinci ani au atins maxime istorice.

Lecție: instabilitatea geopolitică din principalele regiuni producătoare de petrol poate alimenta tendințele optimiste pe termen lung.

2022 – Războiul din Ucraina

Invazia rusă a Ucrainei a provocat cel mai mare șoc energetic din Europa de la anii 1970 încoace. Prețurile gazelor naturale și petrolului au crescut vertiginos, în timp ce economiile europene au fost forțate să caute surse alternative de energie.

Criza a accelerat tranziția energetică, dar și rearanjarea fluxurilor energetice globale.