Cum se construiește o plasă de siguranță și ce înseamnă astăzi noutatea în Corporate PR

Concluzii la început de toamnă: orice proiect are de câștigat atunci când există o plasă de siguranță

de Alina Croitoru, PR Director, The M Works

Avem clienți de cursă lungă și am trecut împreună în acest an prin provocări cât un Everest. Dar, vorba cântecului, “there’s no mountain high enough” (și îmi permit să adaug) atunci când ai o plasă de siguranță.

Nu îmi place să clasez proiectele între mai mari sau mici, campanii complexe sau o simplă lansare. Fiecare în parte ar trebui să aibă privilegiul și atenția chirurgicală a celor care le au pe mână.

Pentru că atunci când te expui în fața publicului cu orice mesaj sau cu o nouă campanie de comunicare, e important să îți creezi un sistem de siguranță, așa cum o faci atunci când pornești pe un traseu montan. Pe scurt, să pleci la drum cu o echipă de încredere și cu un research bine pus la punct, să ai un mod de lucru constructiv și, mai ales, uman pentru a ajunge la publicul targetat. Pentru mine, acestea sunt elementele care țes plasa de siguranță reputațională a proiectelor de corporate PR la care am lucrat în acest an.

Lecția pentru o comunicare eficientă pe care o duc mai departe în următorul proiect de corporate PR nu vine după „ce..”.

Lecțiile cu care merg mai departe nu au venit atunci când am lucrat suficient de multe ore într-o zi, am citit și răspuns la un număr prea mare de emailuri sau când am rezolvat cel mai lung feedback (contorizat în numărul de cuvinte). Nu au venit după „ce..”.

Lecția cu care am rămas anul acesta a venit natural, într-o discuție cu unul dintre experții în comunicare cu care fac echipă la The M Works. A pornit de laîntrebarea: „Cum rezolvăm asta? Pentru că atunci când ne uităm la tacticile și posibilitățile de comunicare pare că ne lovim de un zid”. Răspunsul a venit ca o revelație și mi-a rămas în minte ca o mantră: nu te gândi la PR, la Corporate Comms, la copywriting atunci când scrii sau creionezi o strategie. Ci la matematică, fizică, , șah și la oamenii din spatele proiectului. Altfel spus, pornește ziua cu un exces de curiozitate.

Totul a mai fost spus. Nu și așa.

A fost o etapă în care am crezut că dacă o idee nu este 100% nouă, poate fi dată deoparte. Din fericire, asta a trecut. Sigur, apar canele noi, voci noi prin care mesajul ajunge la publicurile targetate: de la epoca bloggingului, la vlogging, la content creators, influencers, AI influencers – de exemplu, aproximativ 150 de influenceri AI activează în prezent pe Instagram (sursa).

Dar nu este despre noutate și nici despre cele mai spectaculoase execuții. Este despre impactul unui mesaj, în sensul în care poate schimba un sistem sau duce la o mutare pozitivă.

O să merg către un exemplu aplicat din cadrul unui proiect derulat la The M Works.

Am deschis vara cu o campanie la care am avut ocazia să lucrez: ZeroCompromisuri. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, legea interzice accesul la o serie de activități și comportamente. Aceste restricții sunt stabilite prin lege și sunt însoțite de sancțiuni specifice.

În practică, însă, există excepții de la regulă și verificarea buletinului nu este întotdeauna aplicată. Mulți comercianți evită să ceară actul de identitate pentru a evita reacții incomode. Mulți clienți interpretează solicitarea greșit, ca pe o suspiciune, o corvoadă sau chiar o ofensă. Astfel, respectarea legii ajunge să nu fie 100% aplicată, în timp ce minorii sunt cei care rămân neprotejați.

Buletinul s-a mai verificat. Dar nu și așa.

Astfel, am reinterpretat una dintre cele mai cunoscute expresii românești, transformând-o într-un mesaj care normalizează verificarea actului de identitate, pentru a aborda una dintre cele mai importante bariere în aplicarea legii: reticența de a solicita actul de identitate, la punctul de vânzare.

Solicitarea actului de identitate nu reprezintă, așadar, o noutate. Este o obligație prevăzută de lege. Însă, cu ajutorul partenerilor potriviți și cu un mesaj relevant, putem contribui la normalizarea acestui gest, astfel încât verificarea vârstei să devină un reflex social.

Și poate tocmai aici este lucrul care îmi place cel mai mult la această campanie: dincolo de orice tool tehnologic sau AI, ea funcționează prin oameni și continuă să fie o voce eficientă.

Articol susținut de M Works