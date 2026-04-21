Cum se împart banii Primăriei București: 2,7 miliarde de lei merg la investiții, tot atâția se duc pe subvenții. Ce lucrări încep în Capitală

Bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2026, estimat la 8,4 miliarde de lei, a fost pus în dezbatere publică. O treime din bani sunt alocați proiectelor de investiții, iar cele mai mari sume – câte 1 miliard de lei – merg la două proiecte-mamut: modernizarea celor 50 km de linii de tramvai și modernizarea rețelei de termoficare.

Dezbaterea publică a bugetului va avea loc vineri, 24 aprilie 2026, ora 11.00. Apoi, proiectul de buget propus de primarul Ciprian Ciucu va fi supus aprobării Consiliului General. Aici, acesta poate suferi modificări, prin amendamente făcute de grupurile politice.

Primarul Ciprian Ciucu a prezentat, într-o postare pe Facebook, felul în care s-au împărțit banii în proiectul de buget și a subliniat că, față de anul trecut, cheltuielile pentru investiții s-au dublat.

„În linii mari, bugetul local pentru anul acesta se prezintă așa, din totalul de 8,4 miliarde: secțiunea dezvoltare (investiții) – 2,7 miliarde, adică 32%, secțiunea funcționare – 5,7 miliarde ceea ce rezulta 68%. Anul trecut, în 2025, bugetul executat (execuția bugetară) s-a prezentat astfel: secțiunea dezvoltare (investitii) – 0,96 miliarde lei, adică 16%, secțiunea funcționare – 84% reprezentând 4,9 miliarde lei”, a scris primarul Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Propunerea primarului Ciucu pentru anul 2026 este ca, din cele 8,4 miliarde lei, 2,7 miliarde lei să meargă pentru investiții, 2,7 miliarde lei pentru subvențiile la termoficare și transport public, iar restul pentru cheltuieli de funcționare.

7 milioane lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului

De la capitolul investiții, cei mai mulți bani, 1 miliard, merg pentru modernizarea celor 50 km de linii de tramvai, iar un alt miliard pentru modernizarea rețelei de termoficare.

Pentru continuarea lucrărilor de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea propunerea este să fie alocate 128 milioane lei, iar 76 milioane lei pentru exproprierile necesare lărgirii străzii Dimitrie Pompeiu.

În ceea ce privește pistele de biciclete, propunerea este să fie alocați aproape 38 milioane lei.

Pentru Catedrala Mântuirii Neamului, Ciucu propune alocarea a 7 milioane lei.

Potrivit listei de investiții publicate de Primăria Capitalei și analizate de HotNews, cele 2,7 miliarde lei, merg în bună parte către două proiecte mamut: 1 miliard de lei pentru modernizarea celor 50 de km de linie de tramvai și 1 miliard de lei către modernizarea rețelei de termoficare. Ambele proiecte sunt realizate cu bani europeni.

Din cele 700 de milioane rămase, proiectul de infrastructură care primește cei mai mulți bani este lărgirea străzii Prelungirea Ghencea. Propunerea este să fie alocate 84 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la tronsoanele rămase și 44 milioane de lei pentru linia de tramvai de pe Prelungirea Ghencea, tot parte a proiectului. Astfel rezultă un total de aproape 130 milioane lei.

120 milioane lei sunt alocați și pentru modernizarea iluminatului public pe mai multe artere din București.

Lărgirea străzii Dimitrie Pompeiu, proiect nou al Primăriei Capitalei, pentru care s-au parcurs până acum pașii birocratici, dar nu a început șantierul, primește 76 milioane lei din 544 milioane lei, cât este valoarea totală a investiției. Este vorba despre banii pentru exproprierile necesare începerii lucrărilor, planul fiind ca acestea să fie finalizate anul acesta, iar anul următor să înceapă șantierul.

20 milioane pentru Pasajul Basarab

Pasajul Basarab va primi 20 milioane lei, este propunerea lui Ciprian Ciucu. Banii sunt necesari pentru reparații, pasajul fiind nerecepționat de 15 ani, astfel că nu s-au putut face până acum lucrări de întreținere. Primarul a anunțat la începutul anului că a găsit o soluție ca aceste lucrări să fie făcute și se vor desfășura din vară până la finalul anului.

Tot la capitolul transporturi, Ciucu vrea 100 de milioane pentru plata celor 22 de troleibuze și a 12 microbuze electrice achiziționate de municipalitate, plus 20 milioane lei pentru modernizarea Depoului Berceni.

Pentru canalul colector Ghidigeni, Olteniței Cheile Turzi, Henri Coandă pe propune alocarea a 85 milioane lei. Acesta face parte din proiectul modernizării stației de epurare Glina, și din 500 milioane lei, cât este valoarea proiectului, s-au plătit 146 milioane lei până la finalul anului trecut.

Unde se fac piste pentru biciclete

Pentru amenajarea pistelor de biciclete, Ciucu vrea să aloce circa 37 milioane lei: 5,7 milioane lei pentru finalizarea lucrărilor la pistele de biciclete din zona de nord a Capitalei și 32 milioane lei pentru pistele care ar urma să fie construite de la Piața Victoriei pe Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Mihai Bravu și Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. M. Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Libertății – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Bd. Basarabia.

Pentru sistemul inteligent de management al traficului, propunerea de alocare este de 4.7 milioane lei, iar pentru continuarea lucrărilor la rețelele de utilități din cartierul ANL Henry Coandă – 25 milioane lei.

23 milioane pentru Planul Urbanistic General

Pentru finalizarea Planului Urbanistic General se alocă 23 milioane lei, practic restul rămas de plată din contracul de 46 milioane lei, pentru realizarea Registrului Verde – 10 milioane lei, 22 milioane lei pentru concursuri de arhitectură și urbanism.

În rest, mai sunt mici alocări pentru proiecte aflate în diverse stadii:

1,6 milioane lei pentru blocul din Rahova care a explodat în octombrie 2025;

3 milioane lei pentru modernizarea Maternității Bucur, din 260 milioane valoarea proiectului;

3 milioane pentru Patinoarul Flamaropol din 250 milioane lei. S-au făcut lucrări de 30 milioane lei;

restaurarea Palatului Voievodal – 2,5 milioane din 76. S-au făcut lucrări de 4 milioane lei.

În buget, la cheltuieli de funcționare sunt trecute 255 milioane lei pentru despăgubiri, în procese pe care Primăria Capitalei le-a pierdut și dobânzi de 337 milioane lei, aferente creditelor luate.

„Îmi doresc că în următorii ani să ajungem să avem cca. 50% pentru dezvoltare, dar pentru acest lucru trebuie să existe reforme reale: în STB, companie din subordinea Consiliului General (nu a primarului), cu mari probleme de eficiență și în Termoenergetica, companie cu probleme structurale, în mare parte datorate faptului că avem un cost de producție foarte mare la nivelul Elcen, companie din subordinea Ministerului Energiei. De asemenea, trebuie să continuăm investițiile în rețeaua de termoficare pentru a limita propriile noastre pierderi din rețeaua de distribuție). Dacă am scoate din ecuație subvențiile, am avea deja 50% din buget pentru investiții”, a mai scris primarul Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

Ce bani primesc instituțiile subordonate

Bugetul total al Primăriei Capitalei, cu subordonate, este de 12, 8 miliarde lei, din care Primăria Capitalei are aproape 8,5 miliarde lei, iar subordonatele restul.

Alocările propuse pentru instituțiile din subordine sunt: