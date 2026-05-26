Jurnaliștii Recorder, Snoop, Pressone dezbat în fața publicului

Jurnaliști de la Recorder, Snoop, PressOne și Gen Știri discută, marți, de la ora 13.15, despre cum poate presa să se susțină și în alte moduri decât cele tradiționale, în cadrul evenimentului IAA Vision on Ethical Media.

În România, au apărut în ultimii ani, mai multe publicații media noi, care rămân în afara modelului tradițional, scrie pe site-ul evenimentului, unde sunt prezentate toate dezbaterile dedicate relației dintre jurnalismul de interes public și industria de publicitate.

„Influența lor crește de la o zi la alta, însă cele mai multe rămân în afara ecosistemului media „tradițional”: fie nu au publicitate deloc, fie bugetele care ajung la ele sunt infime sau condițiile de publicare sunt, adesea, inacceptabile, fiind incompatibile cu valorile editoriale (de exemplu, advertoriale fără marcaj cu “P”).

Este momentul să schimbăm acest lucru sau, de fapt, este mai bine ca lucrurile să rămână așa și publicitatea să rămână doar în zona de media comercială și de divertisment?”.

Pe această temă vor discuta.

Mihai Voinea – co-fondator, Recorder

Iulia Roşu – co-fondator, Snoop

Ioana Epure – director editorial, PressOne

Teo Tiţă – co-fondator, Gen Ştiri

Moderator va fi Petrișor Obae, fondator Paginademedia.ro.

Dezbaterea are loc la Clubul Diplomatic român, iar intrarea este liberă. Întreaga agendă a evenimentullui IAA Vision on Ethical Media.