Cum și-a recăpătat viața un brașovean de 74 de ani după ce medicii i-au reconstruit vezica urinară din intestin, printr-o operație robotică la MedLife

Pentru un bărbat de peste 70 de ani cu probleme serioase de sănătate a inimii, diagnosticul de cancer de vezică urinară invaziv muscular a fost extrem de demoralizant. O intervenție clasică, la vârsta și comorbiditățile sale, ar fi fost complicată, riscantă și cu o recuperare dificilă. Însă echipa de chirurgi urologi de la Spitalul MedLife Brașov a propus o soluție modernă: intervenția cu robotul Da Vinci. În timpul operației, medicii au reconstruit și o nouă „vezică“ dintr-un segment de intestin subțire. Astăzi, pacientul s-a recuperat bine, iar rezultatele oncologice sunt favorabile, permițându-i să-și reia ritmul normal al vieții. Cazul a fost coordonat de medicul specialist urolog dr. Ion Perciuleac, împreună cu mentorul său, prof. dr. Ioan Coman, într-o echipă multidisciplinară.

Primul semnal de alarmă: sânge în urină

Sângele în urină a fost semnalul de alarmă pentru bărbatul de 74 de ani din Brașov. Din fericire, nu a așteptat mult până când a ajuns la un consult urologic – urinarea cu sânge este un simptom care, potrivit medicului Ion Perciuleac, specialist urolog în cadrul MedLife Brașov, este cel mai important semnal de alarmă în urologie. „Mulți pacienți cred că este o simplă infecție urinară și nu merg mai departe. Dar hematuria impune investigații suplimentare, pentru că poate ascunde un cancer de vezică“, explică dr. Perciuleac.

După consulturi de specialitate și investigații imagistice, a fost descoperită o formațiune tumorală la nivelul vezicii. Biopsia a confirmat diagnosticul: carcinom urotelial – forma cea mai comună de cancer de vezică urinară. Complicația a fost că tumora era avansată, invazivă muscular, adică stadiul 2. Doar 20% din cazurile de carcinom urotelial de vezică urinară sunt diagnosticate în stadiul 2, restul – în stadiul 1.

Cancerul de vezică urinară este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer urologic la nivel mondial. În România, conform estimărilor Globocan, apar anual mii de cazuri noi, în special la bărbați fumători sau la persoane expuse la substanțe chimice industriale. „95% dintre cancerele vezicale sunt carcinoame uroteliale, care se dezvoltă din mucoasa ce tapetează interiorul vezicii. Cele mai multe sunt superficiale (80%), dar atunci când tumora invadează stratul muscular al vezicii, prognosticul se schimbă radical“, explică medicul.

Standardul internațional de tratament

Cazul a fost discutat în comisia multidisciplinară uro-oncologică. Înainte de operație, pacientul a urmat o cură de chimioterapie neoadjuvantă, menită să reducă riscul de recidivă și să crească șansele de succes postoperator. Investigațiile ulterioare au arătat că boala era localizată exclusiv la nivelul vezicii, fără metastaze.

„Pentru tumorile invazive muscular, tratamentul standard care asigură cele mai bune rezultate pe termen lung este cistectomia radicală – îndepărtarea completă a vezicii urinare“, subliniază dr. Perciuleac.

De ce s-a optat pentru chirurgie robotică

Având în vedere vârsta pacientului și comorbiditățile – inclusiv insuficiență cardiacă și probleme de circulație – chirurgia clasică, foarte traumatică, ar fi presupus riscuri ridicate.

„Am optat pentru chirurgia robotică pentru că este minim invazivă, presupune o durere postoperatorie mai mică, recuperare rapidă și, foarte important, facilitează partea complexă a reconstrucției căii urinare“, explică urologul.

Alternativa ar fi fost chirurgia laparoscopică, dar robotul Da Vinci aduce un plus decisiv de precizie: imagine tridimensională mărită de 10 ori și instrumente extrem de fine, care pot reproduce mișcările mâinii umane în spații înguste, precum bazinul.

Cum se reconstruiește tractul urinar

După excizia completă a vezicii, chirurgii au creat un nou traseu pentru eliminarea urinei. În cazul pacientului de la Brașov, s-a optat pentru derivația Bricker: dintr-un segment de intestin subțire de aproximativ 15 centimetri a fost construit un conduct care a preluat rolul vezicii urinare. Ureterele au fost implantate în acest conduct, care rămâne în interiorul abdomenului.

„Intestinul are capacitatea de a se adapta și, în timp, se transformă într-un organ foarte asemănător vezicii. Avem pacienți care, la 10-15 ani după o astfel de intervenție, prezintă o cavitate care arată aproape identic cu o vezică urinară“, adaugă medicul.

O intervenție de mare complexitate

Operația a durat aproximativ opt ore și a implicat atât echipa de urologie, cât și chirurgi generaliști. „Este o operație unde fiecare pas trebuie realizat cu precizie milimetrică. Rolul robotului este esențial în etapa reconstrucției, unde implantarea ureterelor și anastomoza intestinală necesită o finețe pe care instrumentele clasice nu o pot oferi“, explică dr. Perciuleac.

Pacientul a fost externat după șapte zile. Recuperarea a decurs bine, iar rezultatele oncologice sunt favorabile.

Viață de calitate după cancer în stadiul 2

Înlăturarea completă a vezicii și rezultatul histopatologic arată că boala a fost localizată doar la acest nivel. Prognosticul este bun, însă pacientul va fi monitorizat riguros timp de cel puțin cinci ani, prin tomografii periodice, ecografii și analize.

„Scopul chirurgiei robotice nu este doar excizia completă a tumorii, ci și păstrarea unei calități bune a vieții pacientului. Astăzi, el poate mânca, bea și duce o viață aproape identică cu cea de dinainte de diagnostic“, punctează medicul.

Convins că urologia este una dintre cele mai tehnologizate specialități medicale, doctorul Ion Perciuleac crede că în acest domeniu, chirurgia robotică are avantaje clare: „În urologie folosim laser, endoscopie, laparoscopie și, tot mai des, chirurgia robotică. Robotul Da Vinci nu operează singur, dar ne permite să lucrăm cu o precizie imposibil de atins cu mâna umană, în spații foarte înguste, cum este pelvisul.“

În prezent, echipa de la MedLife Brașov efectuează aproape zilnic intervenții minim invazive, de la prostatectomii până la nefrectomii parțiale. „Cea mai provocatoare intervenție pentru un chirurg robotic rămâne nefrectomia parțială, pentru că presupune reconstrucția rinichiului după excizia tumorii, păstrând cât mai mult țesut sănătos. Dar și cistectomia radicală, chiar dacă e mai rară, reprezintă un test major de echipă și tehnologie“, adaugă medicul.

