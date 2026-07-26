Cum spune un lider AUR că trebuie procedat față de Rusia, după acuzațiile că partidul nu critică Moscova pentru acțiunile împotriva României

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că „trebuie protestat ferm” față de Rusia atunci când pătrund drone rusești în spațiul aerian al României. „Poate și alte acțiuni diplomatice, mai puternice”, a adăugat el.

Reacția lui Petrișor Peiu vine în contextul în care președintele AUR, George Simion, a fost acuzat că evită să critice Moscova în urma incursiunilor aeriene care ne-au vizat țara în aceste zile, criticându-i în schimb pe decidenții politici de la București.

Peiu a spus că „față de Rusia trebuie protestat ferm” când au loc astfel de incidente, dar că o dronă care pătrunde în spațiul aerian național trebuie doborâtă oricum, „indiferent de statul de unde a fost lansată”.

„Față de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone rusești intră în spațiul nostru aerian. Poate și alte acțiuni diplomatice, mai puternice. Nu cunosc bine procedurile, dar, în orice caz, orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată. Și abia apoi trebuie protestat ferm față de statul căruia îi aparține drona”, a declarat liderul senatorilor AUR, duminică, într-o postare pe Facebook.

Peiu cere „o soluție de doborâre a dronelor la un cost rezonabil”

În aceeași postare, Petrișor Peiu a mai declarat că „probabil că ar trebui doborâte cu arme mai eficiente și mai ieftine”.

„Mi se pare că războiul în Marea Neagră va escalada, tocmai de aceea România trebuie să găsească urgent o soluție de doborâre a dronelor la un cost rezonabil, suportabil pentru un buget «găurit» ca al nostru. În sensul acesta, timpul devine un factor esențial pentru noi!”, a conchis Peiu, care este și președintele Consiliului Național de Conducere al AUR.