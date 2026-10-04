Cum știu cât risc îmi permit și cât pot suporta emoțional atunci când piața scade?

Imaginează-ți doi investitori. Amândoi au investit 100.000 lei, folosind aceeași strategie. Apoi piața scade și, în câteva săptămâni, ambele extrase de cont arată doar 70.000 lei.

Unul închide aplicația și lasă transferul automat să funcționeze în continuare. Nu își mai verifică portofoliul luni de zile. Celălalt stă la masa din bucătărie, calculează cât pierde în fiecare zi și ajunge să vândă totul.

Aceleași cifre, același portofoliu, decizii opuse. Nu pentru că unul ar fi mai prost iar celălalt mai inteligent, ci pentru că aceeași pierdere are consecințe financiare și emoționale diferite.

Înainte să investești, ai nevoie să separi clar aceste două aspecte.

Cele două întrebări pe care să ți le pui înaintea fiecărei decizii de investiție

Două întrebări care sună similar, dar măsoară lucruri complet diferite.

Capacitatea financiară de a-ți asuma riscuri: poți suporta financiar o pierdere? Aceasta este o întrebare obiectivă. Răspunsul depinde de situația ta financiară, nu de felul în care te percepi.

Toleranța la risc: poți suporta emoțional pierderea? Acest aspect este subiectiv. Îl descoperi cu adevărat într-o situație reală, nu doar completând un chestionar.

Ce determină capacitatea financiară de a-ți asuma riscuri

Șapte factori, în această ordine.

Orizontul tău de investiții. De departe cel mai important factor. Banii de care vei avea nevoie peste doi ani nu ar trebui investiți în acțiuni, indiferent de cât de stabil este venitul tău. Dacă poți lăsa banii investiți timp de treizeci de ani, ai mai mult timp să treci prin perioadele de scăderi ale pieței.

Fondul tău de urgență. Fără o rezervă, s-ar putea să trebuiască să vinzi în cel mai nepotrivit moment. Nu pentru că vrei, ci pentru că ți se strică mașina de spălat. Ca reper general, poți lua în calcul o rezervă care să îți acopere cheltuielile pentru trei până la șase luni. Este esențial să păstrezi fondul de urgență separat de portofoliul tău de investiții.

Ce îți rămâne din venit. Nu contează doar suma pe care o câștigi, ci și flexibilitatea ta financiară. Imaginează-ți că ai un venit net de 7.000 lei. Dacă îți rămân 1.800 lei după cheltuielile fixe, ai o marjă de manevră diferită față de situația în care îți rămân doar 300 lei. Dacă ai venituri fluctuante sau un loc de muncă nesigur, ai nevoie de rezerve mai mari pentru a putea susține aceeași proporție de acțiuni în portofoliu.

Responsabilitatea ta financiară față de ceilalți. Dacă ai copii, un partener fără venituri proprii sau părinți pe care îi sprijini financiar, o parte mai mare din bugetul tău merge către cheltuieli pe care nu le poți reduce ușor. Dacă răspunzi doar pentru tine, îți poate fi mai simplu să strângi cureaua și să aștepți să treacă un an dificil. Dacă susții și alte persoane, ai nevoie, de obicei, de o rezervă financiară mai mare. Privește însă situația în ansamblu: ia în calcul împreună veniturile, economiile și obligațiile tale.

Locuința ta și creditul ipotecar. Un credit ipotecar nu este un credit de consum, dar îți mărește obligațiile financiare curente. Trebuie să plătești ratele, dobânzile și întreținerea chiar dacă valoarea portofoliului tău a scăzut semnificativ. De aceea, verifică dacă bugetul îți oferă suficientă flexibilitate inclusiv atunci când dobânzile cresc sau veniturile tale scad. .

Datoriile tale costisitoare. Dobânzile pe care le plătești pentru soldurile neachitate ale cardurilor de credit sau pentru creditele de consum pot depăși randamentul pe care îl aștepți de la bursă. Cât timp ai astfel de datorii, acțiunile din portofoliul tău ar trebui să devină o preocupare secundară.

Cheltuielile tale majore din viitor. Acesta este un factor pe care îl poți trece ușor cu vederea: cumpărarea unei locuințe pentru copii, facultatea pentru ei sau un concediu sabatic. Dacă vei avea nevoie de o sumă mare peste patru ani, capacitatea ta de a-ți asuma riscuri scade de astăzi, nu doar atunci.

Aceste șapte puncte sunt fapte despre situația ta, nu opinii despre tine. Tocmai de aceea le poți verifica.

Distincția dintre capacitatea financiară de a-ți asuma riscuri și toleranța emoțională la risc este o componentă consacrată a planificării financiare. Factorii de mai sus se bazează pe cercetări privind investițiile de-a lungul vieții, care arată cât de mult influențează siguranța veniturilor viitoare proporția de acțiuni pe care o poți susține în portofoliu.

De ce îți poți supraestima toleranța la risc

A doua întrebare este cea mai sinceră. Și cea mai incomodă: Într-o piață calmă, îți poate fi ușor să spui că poți rezista unei scăderi de 30%. Pare realizabil. Este doar o cifră pe hârtie.

Acum calculează cât înseamnă în lei. Pentru cei 100.000 lei din exemplul de mai sus, scăderea este de 30.000 lei. O sumă pe care poate ai economisit-o în ani și pe care nu o mai vezi în valoarea portofoliului. Recuperarea poate dura luni sau chiar ani. Și, în timp ce aștepți, nimeni nu îți poate spune sigur când sau dacă vei recupera integral scăderea.

„Minus 30%” sună ca un număr. „Portofoliul meu valorează cu 30.000 lei mai puțin” se simte dintr-odată complet diferit.

Într-o piață în creștere, îți poți supraestima toleranța la risc. Abia în timpul unei prăbușiri poți descoperi cât de greu îți este, de fapt, să suporți pierderile. De aceea, un chestionar de risc pe care îl completezi pe vreme bună spune puține despre cum vei reacționa în mijlocul furtunii.

Pe hârtie, îți poate părea ușor să îți păstrezi calmul. În viața reală, mai greu.