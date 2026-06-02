Și un dispozitiv Bluetooth cu probleme.

The Fix

Dacă sunteți ca mine (adică fără niciun pic de talent în bucătărie) dar v-ați gândit totuși că e o idee bună să gătiți ca să nu mai dați 70 de lei pe o pizza de pe aplicațiile de livrat mâncare, ar trebui să știți că vă puteți folosi de diverse tool-uri online care vă pot face viața mai ușoară.

Există aplicații care îți oferă rețete testate, tool-uri care îți spun ce poți găti cu ingredientele pe care le ai deja în frigider și chatboți care îți explică pas cu pas ce ai de făcut sau cum să salvezi o mâncare care nu ți-a ieșit din prima. Mai jos găsești patru dintre cele mai bune instrumente care te pot ajuta să gătești mai des și mai bine.

Aplicația NYT Cooking

E aplicația pe care am folosit-o cel mai des în ultimii ani, ca să fiu sincer. NYT Cooking funcționează mai degrabă ca o publicație decât ca un simplu agregator: rețetele sunt testate, editate și îmbunătățite constant de oamenii care se ocupă de aplicație. În plus, aproape fiecare rețetă are sute sau chiar mii de comentarii de la utilizatori care povestesc ce modificări au făcut, ce ingrediente au înlocuit și ce greșeli merită evitate. De multe ori am învățat la fel de multe din comentarii cât am învățat din rețeta propriu-zisă.

Îmi place și felul în care sunt organizate rețetele. Nu trebuie să știi dinainte exact ce vrei să gătești. Poți explora colecții dedicate anumitor sezoane, ingrediente, tipuri de preparate sau ocazii. „Weeknight dinners” e preferata mea de departe, pentru serile în care vrei ceva rapid după muncă. Ai și rețete de vară bazate pe ingredientele specifice sezonului, preparate pentru sărbători sau colecții tematice construite în jurul unor bucătării naționale. În loc să cauți pe Google, ai senzația că răsfoiești o revistă culinară foarte bine curatoriată.

Trebuie să fii abonat la New York Times ca să poți accesa și NYT Cooking. Dacă alegeți abonamentul anual de la HotNews Premium, primiți acces pe un an și la NY Times deci și la aplicația de gătit. (Nu e vorba de niciun fel de reclamă, e pur și simplu aplicația mea preferată de gătit).

Guardian Feast

O altă aplicație pe care am mai testat-o în ultimii ani e Feast de la The Guardian. E destul de asemănătoare ca funcții cu cea de la NY Times, însă îmi place că are are un „cook mode” foarte bine implementat, care te ajută efectiv în timp ce gătești: rețeta rămâne ușor de urmărit, ecranul nu se blochează și poți merge pas cu pas fără să tot revii și să cauți unde ai rămas.

În plus, funcția de „add shopping list” e surprinzător de utilă: poți adăuga rapid ingredientele dintr-o rețetă și îți faci lista de cumpărături fără să mai sari între aplicații.

De asemenea, are destul de multe rețete exclusive aplicației. De altfel, principalul motiv pentru care v-aș recomanda să le încercați pe amândouă e varietatea de rețete: chiar dacă există suprapuneri pe anumite tipuri de preparate, fiecare platformă are propriul stil editorial și propriii autori, ceea ce înseamnă că ajungi inevitabil la feluri de mâncare diferite și la moduri diferite de a gândi gătitul.

Practic, dacă folosești o combinație de NYT Cooking și Guardian Feast, cred că o să ai o bibliotecă de retețe destul de mare astfel încât să nu te plictisești prea curând.

Chatboturile AI

Dacă aplicațiile de mai sus sunt extrem de utile dacă vrei să descoperi rețete noi, cred că ceea ce fac cel mai bine chatbot-uri ca ChatGPT sunt să te ajute să duci la capăt rețetele clasice și să găsești ceva de gătit cu ce mai ai prin frigider.

Poți folosi un chatbot ca pe un fel de sous-chef digital care nu obosește și nu se supără dacă îl întrebi de trei ori același lucru. Diferența față de un site clasic de rețete este că nu mai pornești de la o pagină fixă, ci de la contextul tău exact din momentul ăla.

De exemplu, îi poți trimite o poză cu frigiderul și îl rogi să-ți spună ce poți găti cu ce ai deja acolo. Sau îi spui direct că ai niște ingrediente care expiră în două zile și vrei o soluție rapidă.

Unde devine cu adevărat util este la ajustări. Îi poți cere să transforme o rețetă pentru patru persoane într-una pentru două, să înlocuiască ingrediente mai grele cu variante mai sănătoase sau să adapteze totul pentru un anumit obiectiv (de exemplu mai puține grăsimi sau mai puțină sare).

Nu e neapărat cea mai bună sursă pentru rețete originale, pentru că nu are aceeași rigoare ca aplicațiile editoriale sau cărțile de rețete bine testate. Dar este foarte bun la altceva: personalizare instantă și explicații pe înțelesul tău, mai ales când ești deja în mijlocul procesului și nu vrei să întrerupi totul ca să cauți pe Google noi informații.

YouTube (și câteva canale care chiar te învață să gătești)

Un alt tool pe care îl subestimează multă lume este YouTube. În practică, e probabil cea mai mare școală de gătit gratuită din lume, doar că nu e organizată ca o școală, ci ca un feed infinit de conținut.

Avantajul major față de rețetele scrise este că vezi efectiv procesul: textura sosului, cum arată carnea când e gata, cum ar trebui să arate o emulsie când începe să se lege etc. Pentru începători, asta e uneori mai util decât orice listă de ingrediente.

Eu, în mare, urmăresc trei oameni pe YouTube. Ethan Chlebowski e probabil cel mai structurat dintre ei. Abordează gătitul destul de sistematic și îți dă sfaturi utile: cum îți construiești mese eficiente, cum reduci costurile, cum optimizezi ingrediente fără să sacrifici gustul. E foarte bun dacă vrei să gătești mai des acasă, dar fără să simți că fiecare masă e un proiect complicat.

Joshua Weissman merge în direcția opusă: foarte multă energie și pune accent pe ideea de a reconstrui preparate fast food sau de restaurant acasă, dar „mai bune decât originalul”. E mai spectaculos, uneori chiar exagerat, dar îmi place că te învață tehnici de bază (aluaturi, sosuri, carne) într-un mod mai entertaining.

Ar mai fi și Mitch Mai, pe care îl recomand mai ales fanilor lui Anthony Bourdain, pe care în mare parte videoclipurile lui nu fac decât să reproducă rețetele celebrului chef american. Nu e genul de conținut care te învață neapărat tehnici avansate pas cu pas, ci mai degrabă unul care te face să înțelegi de ce anumite preparate au devenit celebre și cum sunt ele legate de oameni și locuri.

The Bigger Picture

Dacă ți-ai dori să gătești mai des dar simți că, realist vorbind, ți-e foarte greu, realitatea e că rețelele sociale nu sunt cel mai bun loc pentru tine. Scroll-ul prin rețete „simple”, mese „gata în 20 de minute” sau idei de cină „sănătoasă și rapidă” creează impresia că gătitul acasă nu doar că e posibil, ci aproape inevitabil. Problema e că această imagine este construită într-un mediu în care timpul, energia și contextul sunt rareori reprezentate realist.

Online, gătitul este aproape întotdeauna optimizat, mai ales dacă te uiți la videoclipuri cu rețete pe Instagram Reels sau TikTok. Ingredientele sunt pregătite dinainte, bucătăriile sunt mereu curate, blaturile sunt goale, iar procesul este fragmentat în pași perfecți, ușor de urmărit.

În realitate, aceiași pași vin după o zi de muncă, un drum prin trafic, poate o stare de oboseală sau lipsă de chef. Cele „20 de minute de gătit” nu includ decizia, cumpărăturile, curățenia sau simplul fapt că uneori nu ai energie să începi nimic.

Faptul că totul ni se prezintă ca fiind de fapt accesibil nu face decât să întărească sentimentul de frustrare. Știi că ai putea găti, pentru că totul pare ușor. Această ușurință aparentă creează o așteptare implicită că ar trebui să o faci. Dacă o rețetă are cinci ingrediente și pare că nu necesită efort, atunci de ce ai comanda mâncare? Însă întrebarea asta ignoră complet realitatea din spatele deciziei de a găti: nu este vorba doar despre complexitatea rețetei, ci despre contextul în care o chiar o aplici.

Ceea ce lipsește din această ecuație este capacitatea de a vedea gătitul ca pe un spectru, nu ca pe o obligație. Există zile în care gătitul poate să vină cu relaxare sau creativitate, și zile în care este pur și simplu încă o sarcină pe care pur și simplu nu mai ai energie să o duci la capăt. Internetul tinde să le confunde pe toate într-o singură imagine continuă de eficiență și accesibilitate. Totul e ușor de făcut, trebuie doar să vrei și feed-ul tău te inundă cu oameni care par să facă ce ai vrea și tu să faci.

Ar trebui să ne folosim de ce ne oferă tehnologia pentru a ne face viața mai ușoară în bucătărie dar și să ne setăm niște așteptări mai realiste. Tehnologia, dacă e folosită corect, nu ar trebui să transforme dorința de a găti într-o presiune suplimentară, ci într-un spațiu în care ai mai multe opțiuni reale, inclusiv opțiunea de a simplifica, de a adapta sau pur și simplu de a nu găti azi.

One last thing

Un zbor al United Airlines de la Newark spre Palma de Mallorca a fost întors din drum la o oră după decolare din cauza unei alerte de securitate legate de un semnal Bluetooth de la bord. Mai mulți pasageri au povestit pe Reddit că echipajul le-a cerut în mod repetat să oprească Bluetooth-ul. Se pare că cineva își denumise boxa bluetooth „bombă”.