Cum va evolua vremea după episodul de viscol din weekend. Anunțul șefei ANM despre sfârșitul episodului de iarnă 

Primăvara meteorologică va veni înainte de 1 martie, după episodul de vreme severă din weekend, a declarat vineri șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24. Potrivit acesteia, temperaturile vor crește simțitor, iar maximele pot ajunge la 14 grade.

Meteorologii au emis vineri o nouă avertizare de vreme severă, cu ninsori, viscol și strat nou de zăpadă în București și alte 16 județe, valabilă până duminică dimineață.

Viscol și maxime negative până duminică

„Până duminică, cât vor fi în vigoare alertele meteorologice generale, atât codul galben, cât și informarea meteorologică, vorbim de fenomene de iarnă, intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă pentru zone extinse din partea de sud-sud-est a țării”, a spus Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, de vineri după-amiază și până sâmbătă seara sunt așteptate rafale de 50-60 km/h. Din noaptea de vineri spre sâmbătă, precipitațiile vor fi însemnate cantitativ și se vor transforma treptat în ninsori.

„Vremea va fi rece, în special în jumătatea de nord a Moldovei, acolo unde astăzi maximele vor fi negative. Chiar și maximele în următoarele zile, de asemenea, vor fi destul de coborâte”, a explicat șefa ANM.

ANM a emis un cod galben de ninsori și viscol pentru Capitală și 16 județe care a intrat în vigoare vineri, 20 februarie, ora 12:00 și va fi valabil până duminică, 22 februarie, ora 10:00. În sud-estul țării va fi viscol, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri. Stratul de zăpadă se va depune neuniform, cu grosimi în general de 15-20 cm în zonele vizate de codul galben.

Temperaturi de până la 14 grade săptămâna viitoare

După acest episod de iarnă, regimul termic se va schimba.

„Ne așteptăm să vină primăvara, cel puțin înainte de data de 1 martie, din punct de vedere meteorologic, ca urmare a regimului de temperaturi, care începând din 23-24 februarie, va crește simțitor”, a declarat șefa ANM.

Pentru ziua de 24 februarie sunt estimate maxime între 4 și 14 grade, iar pe parcursul săptămânii viitoare valorile vor continua să crească ușor. În intervalul 23 februarie – 2 martie, în jumătatea de vest a țării, temperaturile vor caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, potrivit șefei ANM.

„La nivelul maximelor, de pildă, pentru ziua de 24 februarie contăm pe valori între 4 până la 14 °C, pentru ca acestea să înregistreze valori ușor în creștere pe parcursul săptămânii viitoare. Săptămâna 23 februarie – 2 martie, în jumătatea de vest a țării, valorile de temperaturi vor caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a anunțat Elena Mateescu.