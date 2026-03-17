Cum va fi vremea de Paște. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Vremea va fi, în general, instabilă în perioada Paştelui, însă temperaturile vor urca până la 22 de grade Celsius, conform meteorologilor. Paștele ortodox va fi în 12 aprilie, în acest an, iar cel catolic, în 5 aprilie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 16-23 martie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice. În restul țării, vor fi apropiate de cele normale acestei perioade.

Săptămâna 23-30 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate zonele țării, dar mai ales în cele nordice. Cantitățile de precipații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30 martie-6 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice, estice, precum și la munte.

Săptămâna 6-13 aprilie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor

Temperaturi de până la 22 de grade, în perioada Paștelui

Vremea va fi, în general, instabilă în perioada Paştelui, însă valorile termice maxime vor fi generoase şi vor ajunge chiar şi la 22 de grade Celsius, a declarat pentru Agerpres meteorologul Raul Ilea de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

„În ziua de Paşte, vreme normală din punct de vedere termic în toată ţara, cu maxime între 13 şi 22 de grade, cu cele mai mari valori în nord-vest, şi minime între 5 şi 10 grade. Din acest punct de vedere, vremea va fi şi instabilă, în sensul de temporar accentuată, în vest, centru şi nord, local în sud-est. Noaptea, şi în rest, pe alocuri”, a precizat meteorologul.