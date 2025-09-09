Cum va fi vremea în următoarea lună: ANM anunță temperaturi mai calde decât e normal / Săptămâna când sunt ploi abundente

Temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite perioadei din calendar, în următoarele patru săptămâni. În același timp, sunt așteptate ploi abundente în zilele care urmează, însă spre finele lunii precipitațiile vor fi la un nivel normal, potrivit prognozei emise de meteorologi pentru intervalul 8 septembrie – 6 octombrie.

Pentru săptămâna 8 – 15 septembrie, ANM anunţă că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi sudice.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un uşor deficit în extremitatea de est a ţării”, a transmis ANM. Cu alte cuvinte, ploile vor fi abundente în acele zone.

Pentru săptămâna 15 – 22 septembrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Pentru săptămâna 22 – 29 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Pentru săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.