Cum va fi vremea până la 18 mai. ANM anunţă temperaturi mult sub cele normale. Prognoză și pentru minivacanța de 1 Mai

Meteorologii anunţă temperaturi mult sub cele obişnuite în cea mai mare parte a țării, în următoarele săptămâni. Frig şi ploi sunt prognozate și pentru săptămână care cuprinde minivacanța de 1 Mai.

Săptămâna 20 – 27 aprilie

Temperaturile vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

În ceea ce privește ploile, ANM anunță că „regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice şi sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă”.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Meteorologii anunţă temperaturi mult sub cele obişnuite şi ploi în sud-estul ţării în perioada minivacanţei de 1 Mai.

„Regimul termic se va situa cu mult sub normele climatologice ale perioadei, în toată ţara. Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul şi nord-vestul teritoriului, uşor excedentar în regiunile sud-estice, iar în restul ţării se va situa în limite normale pentru această săptămână”, potrivit ANM.

Săptămâna 4 – 11 mai

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice şi sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână.

Săptămâna 11 – 18 mai

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.