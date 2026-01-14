Cum va schimba tehnologia viața ta de acasă în 2026

Există un moment în fiecare zi în care îți dai seama că nu mai ești obosit, ești doar sătul să iei decizii. Nu vorbesc de alegerile care îți schimbă viața, ci de cele mici: dacă mai lași căldura pornită, dacă ai stins lumina, dacă ai uitat ceva în priză, dacă mai are rost să pornești mașina de spălat la ora asta sau mai degrabă a doua zi. Sunt decizii atât de mici încât nu le bagi în seamă, dar suficient de multe încât să te scoată din sărite zilnic.

La CES 2026, cel mai mare târg de tehnologie din lume, unde se vede, de obicei, cum o să arate viața noastră peste câțiva ani, Samsung a venit cu soluții exact pentru zona asta de nervi invizibili. Nu doar cu încă un gadget, nu doar cu „cea mai mare diagonală” sau cu „cel mai subțire ecran”, ci cu ideea că într-o casă a viitorului nu mai e nevoie să te întrebe constant fiecare device ce vrei, dacă poate „citi” ce vrei din acțiunile tale. SmartThings, Vision AI, AI Home și Bespoke AI sunt piesele dintr-un ecosistem care începe să înțeleagă contextul în care trăiești și să se miște odată cu tine. Hai să explorăm împreună casa viitorului pe bucăți.

Acasă începe înainte să ajungi acasă

Există un moment mic și repetitiv, aproape invizibil, în care îți dai seama dacă o casă e cu adevărat „smart” sau doar plină de dispozitive: momentul în care pleci pe ușă. Dacă trebuie să te întorci din drum să verifici lumina, dacă îți rămâne în cap întrebarea cu fierul de călcat uitat în priză, dacă te lovește gândul că ai lăsat ceva pornit, atunci casa încă funcționează ca în 2012, doar cu o interfață mai modernă. Iar aici intră ideea de AI ca partener, nu ca feature, pentru că diferența nu stă în numărul de gadgeturi, ci în felul în care ele încep să colaboreze fără să te cheme în fiecare secundă la raport.

În logica ecosistemului, SmartThings nu mai e doar un loc în care vezi informații despre device-uri pe ecran, ci o infrastructură care le leagă și le face să se comporte coerent. Practic, casa începe să se organizeze în jurul tău și al rutinelor tale, cu promisiunea că îți poate economisi timp, energie și nervi, adică exact moneda reală a vieții de zi cu zi.

Holul, locul în care casa știe când ai plecat

Holul e camera în care se decide, de fapt, dacă o casă e cu adevărat smart sau doar plină de gadgeturi. Aici îți arunci cheile, tragi ușa și pleci. În varianta clasică, asta înseamnă că undeva în spate rămân pornite lumini, prize, încălzire, aparate care consumă curent și o ușă care speri că e încuiată. În varianta pe care o arată Samsung la CES 2026, momentul ăsta devine un semnal pentru toată casa.

Prin SmartThings și AI Home, plecarea de acasă nu mai e un șir de verificări, ci o schimbare de mod de funcționare. Când casa detectează că nu mai e nimeni înăuntru, poate să stingă luminile, să reducă temperatura, să oprească prizele neesențiale și să activeze sistemele de siguranță. Nu pentru că ai apăsat un buton, ci pentru că sistemul învață rutina ta și recunoaște tiparul: ai plecat, nu te mai întorci imediat, casa intră automat în modul away. Totul ca să te bucuri de o factură mai mică și probabil mai puțină anxietate.

Bucătăria, locul unde AI-ul începe să-ți scadă cheltuielile

Bucătăria e camera în care tehnologia nu are voie să fie lentă, complicată sau drăguță. Aici vrei lucruri care funcționează repede și care te scapă de bani aruncați și timp pierdut. În ecosistemul Samsung, bucătăria e locul unde Bespoke AI începe să se vadă cel mai concret, mai ales prin noile frigidere Bespoke AI Family Hub prezentate la CES 2026. Ele pot recunoaște ce alimente ai în frigider, pot urmări termenele de valabilitate și pot sugera rețete din ce ai deja, ca să nu mai cumperi dubluri și să nu mai arunci mâncarea uitată în spate pe raft.

Tot aici intră și partea de eficiență, nu doar de confort. Electrocasnicele conectate prin SmartThings pot fi programate să pornească în intervale de consum de curent mai ieftine, să te anunțe când un aparat consumă mai mult decât ar trebui și să-ți arate unde pierzi bani fără să-ți dai seama. Într-o bucătărie clasică astea sunt lucruri pe care le descoperi din factură. Într-o bucătărie gândită ca un ecosistem, le vezi în timp real și le corectezi fără să mai faci calcule sau să butonezi zece aplicații.

Sufrageria, locul în care televizorul devine centrul nervos al casei

În modelul de casă pe care Samsung îl promovează în 2026, televizorul nu mai e doar un ecran pentru Netflix. Noua generație de televizoare Samsung cu Vision AI și ecrane de ultimă generație, inclusiv noile modele Micro RGB prezentate la CES, devine interfața principală prin care vezi ce se întâmplă în toată casa. Prin SmartThings, TV-ul îți arată dacă ai uitat ceva pornit, cât curent consumă casa în timp real, ce electrocasnice rulează și dacă a apărut vreo alertă de securitate. Practic, sufrageria devine camera din care vezi tot ce ține de casă fără să mai trăiești în aplicații.

Partea interesantă e că același ecran începe să-ți optimizeze și felul în care pierzi timpul. Vision AI nu mai promovează doar ce e popular, ci adaptează recomandările la rutina ta: ce te uiți seara, cât timp stai, ce tip de conținut abandonezi și ce termini. Rezultatul nu e un TV mai deștept, ci unul cu mai puțin timp pierdut aiurea prin meniuri și mai mult timp efectiv uitându-te la ceva care chiar te interesează.

Dormitorul, camera care începe să-ți repare somnul

Prin AI Home și SmartThings, luminile, temperatura și ventilația se pot regla automat în funcție de oră, sezon și obiceiurile tale de somn. Dacă adormi constant la aceeași oră, sistemul începe să diminueze treptat lumina și temperatura fără să fie nevoie să setezi rutine manuale sau să deschizi vreo aplicație.

În zona de climatizare, Samsung împinge la CES 2026 noile aparate Bespoke AI WindFree, care răcesc și încălzesc camera fără jeturi directe de aer și își adaptează automat funcționarea în funcție de prezență, temperatură și momentul zilei. Tradus în viața reală: nu te mai trezești noaptea pentru că bate aerul, nu mai dormi cu aerul pornit de frică să nu te încălzești și nu mai uiți climatizarea pornită când pleci de acasă. Sistemul învață rutina ta de somn și reglează camera ca să fie stabilă, nu doar rece sau caldă.

Dimineața, casa poate face exact invers: lumina crește treptat, temperatura revine la un nivel confortabil, iar electrocasnicele pot fi pregătite să pornească în intervalele de consum mai ieftine. Nu e doar un truc smart, ci e controlul mediului care începe să lucreze în favoarea ta, fără să te transforme în administrator de setări. Rezultatul nu e o casă mai wow, ci una în care dormi mai bine și consumi mai eficient, fără să te mai gândești la asta.

Baia, camera care-ți taie risipa de apă, detergent și curent

În baia unei case gândite ca un ecosistem AI, primul lucru care se schimbă nu e lumina, ci noile mașini de spălat Samsung Bespoke AI Laundry Combo prezentate la CES 2026. Ele nu mai spală după program, ci după ce pui efectiv în ele: cântăresc încărcătura de rufe, analizează tipul de țesătură și gradul de murdărie și ajustează automat cantitatea de apă, detergent, durata și temperatura ciclului. În traducere: mai puțin detergent aruncat, mai puțină apă consumată și mai puțin curent irosit la fiecare spălare.

Prin SmartThings, mașina de spălat poate fi programată să pornească în intervalele de tarif mai mic și îți arată exact cât consumă fiecare ciclu. Nu e un gimmick, e diferența dintre am spălat niște haine și știu exact cât m-a costat spălatul. Iar când o legi în același sistem cu uscătorul sau cu AirDresser, casa începe să-și sincronizeze singură ciclurile, astfel încât să nu mai ai aparate care consumă mult, prost și deodată.

În 2026, casa viitorului propusă de Samsung la CES nu arată ca într-un showroom. Arată ca o zi în care nu mai verifici de trei ori ușa, nu mai lași căldura pornită din greșeală, nu mai arunci mâncare și nu mai stai seara cu telecomanda în mână fără să știi ce vrei să vezi. Arată ca o casă care începe să se poarte ca un ecosistem care lucrează pentru tine, nu ca o colecție de gadgeturi care îți cer atenția simultan. Și, din toate promisiunile tehnologice pe care le-am auzit la CES de-a lungul anilor, asta e una dintre puținele care chiar sună a ceva ce duce la o viață mai simplă.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung