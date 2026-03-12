SUA vrea să escorteze navele care traversează Strâmtoarea Ormuz imediat ce Washingtonul va avea „control complet asupra spațiului aerian iranian”

Marina SUA, posibil împreună cu o coaliție internațională, va escorta navele care traversează Strâmtoarea Ormuz atunci când situația militară o va permite, a declarat joi secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, într-un interviu pentru Sky News, citat de Reuters.

„Cred că, de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar, Marina SUA, poate alături de o coaliție internațională, va escorta navele care trec prin strâmtoare”, a spus Bessent.

Planul de escortare a navelor va fi pus în aplicare imediat ce Statele Unite vor avea „control complet asupra spațiului aerian și capacitatea Iranului de a-și reface arsenalul de rachete va fi complet degradată”, a spus el.

Loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, precum și riposta Teheranului, au amplificat tensiunile regionale și au paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, perturbând fluxurile vitale de petrol și gaze din Orientul Mijlociu și împingând în sus prețurile energiei.

Ridicând miza pentru economia globală, Gardienii Revoluției din Iran au declarat că vor bloca transporturile de petrol din Golf dacă atacurile SUA și Israelului nu vor înceta.

„Există, de fapt, petroliere care tranzitează chiar acum strâmtoarea – petroliere iraniene, iar, din câte cred, au trecut și unele sub pavilion chinez. Așadar, știm că strâmtoarea nu a fost minată”, a spus Bessent.