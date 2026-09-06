Cum vrea Biserica Ortodoxă Rusă să mobilizeze trupele care luptă în Ucraina. „Mi-ar plăcea să fie un vestitor al unei victorii iminente”

Pentru mobilizarea trupelor ruse care luptă în Ucraina, Biserica Ortodoxă Rusă a expus duminică moaștele cneazului medieval Dmitri Donskoi, potrivit EFE.

Canonizat în 1988, Donskoi (1350-1389) este considerat primul cneaz medieval care i-a înfruntat pe mongoli, pe care i-a învins în bătălia de la Kulikovo, în 1380. După ce mongolii au cucerit Moscova, în 1382, acesta a fost obligat să plătească din nou tribut.

Astăzi, relicvariul cu moaștele a fost adus la principala catedrală a armatei ruse, din Parcul Patriot de la periferia Moscovei. Racla va fi dusă și în zonele ucrainene ocupate de trupele ruse, o propunere susținută atât de Biserică, cât și de Kremlin.

„Mi-ar plăcea ca descoperirea moaștelor lui Dmitri Donskoi să fie un vestitor al unei victorii iminente”, a declarat jurnalistul rus Evgheni Poddubni, candidat al partidului de guvernământ, Rusia Unită, la alegerile parlamentare din 20 septembrie, citat de Agerpres.

Patriarhul Kirill a condus duminică o procesiune pe străzile Moscovei, după ce a celebrat Liturghia la principala biserică ortodoxă a țării, Catedrala Hristos Mântuitorul. La eveniment au luat parte mii de credincioși.

Moaștele au fost recuperate în iulie, în timpul lucrărilor de restaurare de la Catedrala Arhanghelului Mihail din Moscova, situată la Kremlin.

Se știa că trupul Marelui Cneaz Donskoi se afla acolo, însă descoperirea sa în iulie, într-o criptă de lângă zidul sudic, i-a surprins pe istorici, care credeau că acesta se află în altă parte a clădirii, a scris Reuters la acel moment.

„O descoperire unică și miraculoasă”, a spus Putin

Diverși politicieni ruși au insistat asupra caracterului simbolic al descoperirii, având în vedere că a avut loc în timpul campaniei militare din Ucraina. În schimb, presa independentă a pus la îndoială descoperirea „miraculoasă”, după cum a descris-o Vladimir Putin, și au asociat-o cu o încercare disperată a Kremlinului de a-i unifica pe ruși în spatele unui simbol istorico-religios.

În august, președintele Rusiei i-a adus un omagiu cneazului medieval, în fața raclei cu osemintele acestuia, la catedrala de la Kremlin.

„Este o descoperire unică și miraculoasă. Aceasta consolidează fundamentele istoriei noastre”, a afirmat Vladimir Putin la acel moment.

„Sincer, când am ajuns la biserică și m-am uitat în jur, nu credeam că îmi va face o impresie atât de profundă. Acolo, lângă mine, se aflau rămășițele unui sfânt care a jucat un rol crucial în mântuirea și devenirea Rusiei”, mai declara el ulterior.