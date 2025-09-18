Cumnata unui președinte aflat la putere de 20 de ani a fost arestată după ce i-a cerut să demisioneze

Președintele togolez Faure Gnassingbe, alături de omologul său francez Emmanuel Macron în mai 2023, când a fost primit la Palatul Elysee, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Un fost ministru al apărării și critic vocal al guvernului din Togo, Marguerite Gnakadé, a fost arestată, potrivit unor surse din cadrul securității țării africane, citate de BBC.

Gnakadé, cumnata liderului aflat de mult timp la putere, Faure Gnassingbé, a cerut recent demisia acestuia și a îndemnat armata să fie alături de popor pentru a pune capăt deceniilor de conducere dinastică.

„A fost arestată pentru fapte grave, inclusiv apariția sa publică recentă prin care a incitat armata la rebeliune”, a declarat o sursă din poliție agenției de presă AFP. Presa locală a relatat că ea a fost arestată miercuri, de forțele de securitate, la domiciliul său din capitala Lomé.

Țara africană a fost zguduit recent de proteste violente, soldate cu decese, prin care s-a cerut demisia lui Gnassingbé și eliberarea prizonierilor politici. Protestele au izbucnit pe fondul nemulțumirii populare și al oboselii crescânde față de un regim condus de aceeași familie timp de șase decenii.

Gnassingbé, aflat la conducerea țării din 2005, i-a succedat tatălui său, Gnassingbé Éyadéma, care a guvernat timp de 38 de ani, începând din 1967.

Președintele din Togo va putea rămâne la putere până la sfârșitul vieții

O nouă structură constituțională, care i-a permis lui Gnassingbé să rămână la putere prin trecerea la o nouă funcție – Președinte al Consiliului de Miniștri – i-a înverșunat și mai mult pe contestatarii săi.

În luna mai, Gnassingbé a depus jurământul pentru această nouă funcție, care reprezintă cea mai înaltă poziție din ramura executivă a guvernului și nu are limite oficiale de mandat.

În ultimele luni, Gnakadé a scris articole critice la adresa cumnatului ei, inclusiv apeluri pentru ca acesta să demisioneze și să lase loc unei „tranziții pașnice, incluzive și naționale”. Ea a sprijinit, de asemenea, protestele împotriva conducerii țării.

Gnakadé, văduva lui Ernest Gnassingbé, fratele mai mare decedat al lui Faure Gnassingbé, a fost ministru al apărării între 2020 și 2022. A fost una dintre primele femei care au ocupat o funcție guvernamentală atât de importantă în Togo, iar criticile sale publice la adresa guvernului sunt aproape fără precedent.

Arestarea a provocat nemulțumiri în armată

Știrea despre arestarea lui Gnakadé s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare în țara africană. Ea este în prezent interogată de autorități. Unele relatări sugerează că acuzațiile la adresa sa ar fi legate de presupuse conexiuni cu figuri ale opoziției aflate în exil și de tentative de a incita la nesupunere în rândul forțelor armate.

O sursă din domeniul securității a declarat pentru BBC că există „o stare generală de disconfort în cazărmi, unii fiind împotriva arestării ei, deoarece a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale soldaților atunci când era ministru al apărării”.

Unele surse indică faptul că ea ar putea fi acuzată de fapte legate de destabilizarea forțelor armate.

Aceste acuzații ar constitui infracțiuni grave dacă ar fi dovedite, ea riscând între 10 și 20 de ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată.