„Cumpărați bilete de avion, acum!”. Care este motivul îndemnului adresat consumatorilor de oficialii din Spania

Un avion Airbus A320 al companiei Iberia pe aeroportul Adolfo Suarez Madrid-Barajas din Madrid, Spania, pe 20 august 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Paulo Lopes / Zuma Press / Profimedia

Oamenii ar trebui să-și cumpere biletele de avion cât mai curând posibil pentru a evita riscul creșterii tarifelor cauzat de majorarea prețurilor petrolului, declanșată de războiul din Iran, a declarat ministrul spaniol al Industriei și Turismului pentru ziarul Expansion.

Spania vrea să-și mențină ritmul de creștere a turismului în 2026, după ce a înregistrat un număr record de 97 de milioane de turiști anul trecut, cu 3,5% mai mult decât în 2024, a declarat ministrul Industriei și Turismului, Jordi Hereu.

Cu toate acestea, costurile mai mari ale combustibilului amenință să crească prețul pentru biletele de avion și să afecteze cererea, a avertizat el într-un interviu publicat luni în ziarul spaniol Expansion, citat de Reuters.

„Recomandăm oamenilor să-și cumpere biletele acum, deoarece este adevărat că (companiile aeriene) utilizează în prezent kerosen achiziționat cu ceva timp în urmă și, prin urmare, există un element de fluctuație a prețurilor”, a spus Hereu.

„Este deja clar că prețurile au crescut și acest lucru ar putea afecta cererea”, a spus el, adăugând că autoritățile spaniole și europene iau măsuri pentru a preveni penuria de combustibil.

Perturbările în aprovizionarea globală cu petrol au determinat o creștere a prețurilor cu aproximativ 50% de când SUA și Israelul au lansat primele atacuri asupra Iranului pe 28 februarie.

Creșterea prețurilor petrolului a adăugat peste 100 de dolari la prețul zborurilor pe distanțe lungi din Europa, un cost care ar putea determina creșterea prețurilor biletelor, a declarat săptămâna trecută organizația Transport & Environment.

Hereu a spus că Spania, a patra cea mai mare economie din zona euro, are stocuri mai mari de kerosen și o capacitate de producție mai mare decât alte țări.

Dar el a avertizat: „Dacă țările care trimit turiști în Spania ar avea probleme, le-am avea și noi.”