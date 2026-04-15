Cumpărau bilete de avion ieftine pentru a fura din duty-free. Trei români, arestați în Italia

Parfumuri de aproape 5.000 de euro au fost furate din magazinele duty-free din Aeroportul Galileo Galilei din Pisa, iar acest incident ar putea face parte dintr-o serie de furturi, scrie Pisa Today. Suspecții sunt trei cetățeni români, care au fost arestați. Pentru a avea acces în magazinele din aeroport, ei cumpărau bilete de avion ieftine, mai scrie sursa citată.

Ancheta Poliției Financiare, care este în desfășurare, a dus la arestarea a trei cetățeni români cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, acuzați de furturi din magazinele din zona de plecări a aeroportului din Pisa, scrie Pisa Today.

Conform sursei citate, Poliția a verificat listele de pasageri și imaginile surprinse de camerele video din aeroport și astfel i-a identificat pe presupușii autori ai furturilor și a reconstituit modul de operare. Aceleași persoane sunt suspectate că au comis furturi și din magazine din alte aeroporturi din Italia.

Anchetatorii spun că cei trei români obișnuiau să cumpere bilete de avion ieftine, cu unicul scop de a avea acces în zona de plecări a aeroportului. Imediat după controlul bagajelor, intrau în magazin și furau parfumuri expuse pe rafturi. Le ascundeau în bagaje de mână, apoi părăseau aeroportul, scrie Pisa Today.

Ei au fost prinși în Aeroportul Galileo Galilei din Pisa, unde au fost monitorizați de către anchetatori, care au observat o împărțire clară a rolurilor între cei care luau fizic parfumurile și cei care acționau ca paznici, pentru a nu fi prinși.

Ofițerii au intervenit și i-au oprit pe cei trei la ieșirea din magazinul duty-free. La controlul bagajelor, au fost descoperite zeci de parfumuri Bulgari, Armani, Chanel și Givenchy, cu o valoare totală de aproximativ 4.500 de euro.