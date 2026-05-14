Cumperi o locuință? Ce trebuie să verifici înainte să semnezi

Achiziția unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare pe care o persoană le poate lua de-a lungul vieții. Pentru majoritatea cumpărătorilor, vorbim despre investiții de zeci sau sute de mii de euro, credite pe termen lung și decizii care pot influența bugetul unei familii pentru următoarele decenii. În acest context, modul în care oamenii analizează o proprietate înainte de cumpărare începe să se schimbe.

Dacă în trecut criteriile principale erau legate aproape exclusiv de locație, suprafață, compartimentare sau aspectul estetic, astăzi tot mai mulți cumpărători încearcă să înțeleagă și ceea ce nu poate fi observat imediat la o simplă vizionare.

Un apartament poate arăta impecabil într-un anunț online, iar o casă recent renovată poate lăsa impresia unei investiții fără riscuri. Pereții proaspăt vopsiți, mobilierul atent ales, iluminatul, fotografiile profesionale și finisajele moderne pot crea o primă impresie excelentă. Totuși, specialiștii din domeniul construcțiilor atrag atenția că imaginea vizuală nu oferă întotdeauna starea reală a proprietății.

În multe situații, problemele importante nu sunt cele vizibile, ci cele care rămân ascunse în spatele finisajelor.

Fisuri mascate, infiltrații aflate într-un stadiu incipient, punți termice, diferențe de planeitate, probleme ale hidroizolației, instalații executate necorespunzător, degradări locale sau diferite defecte și vicii ascunse sunt doar câteva dintre problemele care pot exista fără să fie observate în timpul unei vizionări de câteva minute.

De multe ori, aceste probleme nu generează costuri imediate. Ele devin vizibile după câteva luni sau chiar după câțiva ani.

O infiltrație aparent minoră poate afecta finisaje și straturi suport. Problemele de izolare termică pot conduce la apariția condensului și a mucegaiului. Anumite erori de execuție pot necesita lucrări ample după mutare, iar costurile de remediere pot depăși cu mult ceea ce cumpărătorii estimau inițial.

În practică, numeroși proprietari descoperă astfel de situații abia după finalizarea tranzacției, când posibilitățile de renegociere devin aproape inexistente.

În piețe imobiliare mature precum Marea Britanie, Statele Unite sau Canada, conceptul de home inspection reprezintă deja o etapă obișnuită înainte de cumpărarea unei locuințe. Înainte de semnarea documentelor finale, proprietatea este analizată tehnic pentru identificarea unor riscuri, defecte ascunse și eventuale neconformități.

În România, interesul pentru astfel de verificări începe să crească. Tot mai mulți cumpărători caută informații despre inspecție tehnică imobiliară înainte de cumpărare, încercând să înțeleagă mai bine starea reală a unei proprietăți și costurile care pot apărea ulterior.

În practică, interesul pentru astfel de verificări poate fi observat și din modul în care cumpărătorii își caută informațiile înainte de o achiziție importantă. Mulți încearcă să afle ce presupune o verificare a unui apartament înainte de cumpărare sau ce ar trebui analizat în cazul unei case înainte de semnarea documentelor. Alții caută informații despre defecte și vicii ascunse care pot apărea într-o locuință, despre existența unui raport tehnic imobiliar sau despre rolul unui consultant tehnic imobiliar în procesul de cumpărare. Tot mai des apar întrebări legate și de Cartea Tehnică a Construcției, precum și de conceptul de home inspection, utilizat de ani de zile în piețele imobiliare mature. Diferența dintre o simplă vizionare și o verificare tehnică este semnificativă. În mod obișnuit, o vizionare durează câteva minute și este influențată inclusiv de factori emoționali: designul interior, lumina naturală, mobilierul sau senzația generală oferită de spațiu.

În schimb, o analiză tehnică urmărește elemente care pot influența costurile și utilizarea proprietății pe termen lung: infiltrații, fisuri, deformări locale, starea instalațiilor vizibile, eventuale neconformități sau semne ale unor intervenții anterioare.

În cazul apartamentelor noi există frecvent presupunerea că riscurile sunt reduse deoarece construcția este recent finalizată. Totuși, vechimea redusă a unui imobil nu reprezintă întotdeauna o garanție absolută privind calitatea execuției.

Ritmul accelerat de construire, diferențele dintre materiale și particularitățile fiecărui proiect pot conduce la situații în care anumite probleme devin vizibile abia în timp.

În cazul caselor și al proprietăților mai vechi, atenția se îndreaptă și către alte aspecte importante: degradări ascunse, instalații învechite, modificări realizate fără documentație sau intervenții succesive efectuate de-a lungul anilor.

Tot mai mulți cumpărători acordă atenție și existenței unor documente precum Cartea Tehnică a Construcției, document care poate conține informații privind proiectarea, execuția, recepția și istoricul lucrărilor realizate asupra unei clădiri. Existența documentației tehnice complete poate ajuta la înțelegerea mai bună a istoricului unei proprietăți și a eventualelor intervenții realizate în timp.

În lipsa unor informații complete, cumpărătorii încearcă să reducă riscurile și să ia decizii bazate pe date concrete, nu exclusiv pe impresii vizuale.

Pentru mulți cumpărători, întrebarea nu mai este doar dacă locuința arată bine într-un anunț sau la o vizionare de 20 de minute, ci dacă există costuri ascunse care pot apărea după mutare.

Pe măsură ce piața rezidențială evoluează, este posibil ca verificarea tehnică a unei locuințe să devină în România o etapă obișnuită înaintea unei achiziții importante, la fel cum se întâmplă deja în multe alte țări.

Articol susținut de Home Planning