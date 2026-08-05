Cunoscut influencer mexican, împușcat în cap în timp ce transmitea live de lângă un KFC

Cunoscutul influencer mexican Cesar Gastelum a fost împușcat mortal marți, în timp ce transmitea în direct alături de doi prieteni din fața unui restaurant de tip fast-food din orașul Culiacan din nord-vestul țării, potrivit autorităților locale citate de Reuters.

Gastelum, care avea aproape 600.000 de urmăritori pe TikTok și era cunoscut pentru videoclipurile sale comice, transmitea în direct în fața unui KFC când două persoane aflate pe un scuter, ambele purtând căști de protecție, s-au apropiat de el și de prietenii săi.

În imagini se vede cum cel care conducea scuterul ridică pistolul și îl împușcă în cap de la foarte mică distanță pe Gastelum.

Un oficial din domeniul securității din statul Sinaloa a confirmat decesul lui Gastelum și a declarat că este în desfășurare o operațiune de securitate de amploare.

Asasinatul are loc pe fondul violențelor persistente din Culiacan, capitala statului Sinaloa, care se află în centrul unui conflict între facțiuni rivale ale crimei organizate care se luptă pentru control.

Incidentul a readus în memorie și uciderea, din mai 2025, a influenceriței mexicane Valeria Marquez, care a fost împușcată mortal în timpul unei transmisiuni live pe TikTok de la salonul unde lucra în Zapopan, în statul vestic Jalisco.

Marquez, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă după ce un bărbat a intrat în salon și a deschis focul, potrivit procurorilor. Moartea ei a fost investigată în conformitate cu protocoalele privind femicidul.

În iulie, autoritățile mexicane au anunțat arestarea în Jalisco a lui Ramon Angel Alvarez Ayala, cunoscut sub numele de „El R-1”, pe care ministrul securității, Omar Garcia Harfuch, l-a identificat drept liderul unei grupări criminale legate de Cartelul Jalisco de Nouă Generație (CJNG).

Autoritățile l-au asociat pe Alvarez Ayala cu uciderea lui Marquez și l-au acuzat că a ordonat și a finanțat asasinarea, în noiembrie 2025, a primarului din Uruapan, Carlos Manzo.