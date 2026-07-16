Cupa Mondială 2026: Imaginea de acum 19 ani care s-a viralizat înaintea marii finale, cu „miracolul” primei întâlniri dintre bebelușul Yamal și Messi
Argentina și Spania se întâlnesc în finala Cupei Mondiale din 2026, sâmbătă seară, de la ora 22, la New York, iar în prim-plan vor fi Leo Messi și adolescentul considerat urmașul său la FC Barcelona, Lamine Yamal.
Messi și Yamal, astăzi în vârstă de 39, respectiv 19 ani, nu s-au mai întâlnit într-un meci oficial, însă drumurile lor s-au interesectat încă din 2007. Argentinianul, pe atunci în vârstă de 20 de ani, era un star în devenire la FC Barcelona, iar spaniolul era doar un bebeluș, de 5 luni de zile.
Cei doi au participat împreună la o sesiune foto realizată de Joan Monfort, în vestiarul oaspeților de la Camp Nou, stadionul echipei catalane, povestește BBC.
Familia lui Yamal câștigase o tombolă a publicației locale Sport în parteneriat cu Unicef, prin care cei selectați urmau să facă poze cu un jucător de la prima echipă a Barcelonei. Din întâmplare, la sesiunea lui Lamine Yamal a participat chiar Leo Messi.
Esta es una foto de Messi a sus 20 años en 2007 alzando a un niño recién nacido: Lamine Yamal.— Goles en Directo (@golesendir_) July 15, 2026
La foto ocurrió en 2007. La UNICEF hizo una rifa para tomarse una foto con un jugador del Barcelona en el barrio Roca Fonda, en Mataró, y se la ganó la familia de Lamine.
Y por eso… pic.twitter.com/Nb9VilDYL5
„Un adevărat miracol al destinului”
Imaginea s-a viralizat în 2024, când Spania, cu Yamal vârf de lance, a cucerit Campionatul European. Acum, cu ocazia întâlnirii dintre cei doi în finala Mondialului, poza a început să circule din nou în mediul online.
„Nu aveam idee că este Lamine în fotografie până când m-a sunat unul dintre prieteni, în 2024, și mi-a spus că tatăl lui a postat-o pe Instagram”, a explicat Monfort.
„Messi este un tip cu adevărat introvertit, foarte timid și rușinos. A venit în vestiar și dintr-o dată a trebuit să facă aceste fotografii cu un bebeluș – nici măcar un copil, ci chiar un bebeluș – și s-a schimbat la față, de parcă habar n-avea ce să facă!”, a povestit autorul fotografiilor.
El a decris reîntâlnirea dintre cei doi, de această dată în finala celei mai importante competiții din fotbalul internațional, drept „un adevărat miracol al destinului”.
„Dacă ai fi scris asta într-un film, nu ar fi părut posibil”, a subliniat Monfort.
Finala Cupei Mondiale 2026: Messi și Yamal, față în față cu istoria
Pentru Leo Messi, finala de duminică poate însemna apărarea trofeului cucerit în 2022, o reeditare a unei performanțe pe care nu a mai reușit-o nimeni după Brazilia lui Pele în 1962, și anume câștigarea a două ediții consecutive de Cupă Mondială.
Messi, care a împlinit 39 de ani în timpul turneului, a fost esențial în parcursul Argentinei spre a treia finală în patru ediții.
De partea cealaltă, Lamine Yamal îi poate aduce Spaniei a doua Cupă Mondială din istorie. „La Roja” a mai triumfat în competiție o singură dată, în 2010, într-o perioadă în care părea să nu aibă egal în fotbalul internațional și în care a cucerit și două Campionate Europene (2012, 2008).
Până să împlinească 19 ani, Messi înscrisese 11 goluri în carieră și câștigase campionatul Spaniei și UEFA Champions League. Yamal, care a împlinit 19 ani la începutul acestei săptămâni, a înscris deja de 56 de ori, a câștigat liga spaniolă de trei ori, Cupa Regelui o dată și EURO 2024.