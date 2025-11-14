„Curg apele pe tine, te înroșești și ai senzația că toată lumea se uită la tine!“ Povestea despre menopauză a Danielei și a doctorilor care i-au redat pofta de viață – VIDEO 

Daniela Ințe are 51 de ani și de doi ani se luptă să-și accepte noua condiție, aceea de femeie aflată la menopauză

Bufeuri, transpirații nocturne, insomnie, oboseală, iritabilitate, anxietate, apetit exagerat, kilograme în plus. Sunt doar câteva dintre semnele care arată instalarea menopauzei în viața unei femei, etapă care poate lovi ca o tornadă. Pentru Daniela, menopauza intervenită la 49 de ani a fost o experiență bulversantă. A cerut însă ajutor atât de la familie, cât și de la medici și psihologi. L-a primit și nu regretă. Dimpotrivă. Acum, invită toate femeile care au parte de astfel de experiențe să apeleze la specialiști pentru a-și regăsi echilibrul în viață și a trece ușor și relaxat peste această etapă absolut normală în viața oricărei femei. Iată povestea Danielei și a medicilor care i-au ghidat pașii.

Daniela Ințe are 51 de ani și de doi ani se luptă să-și accepte noua condiție, aceea de femeie aflată la menopauză. Uneori, are zile mai bune, în care reușește să se destăinuie psihologului și să conștientizeze că tot ceea ce i se întâmplă este absolut normal. Alteori, însă, simptomele prin care trece o copleșesc, iar singurul lucru pe care îl poate face este să plângă. „Sunt zile în care plâng mult și am impresia că nu pot să trec peste. Și sunt zile când mă controlez“, mărturisește emoționată Daniela.

Deși menopauza este o etapă firească, cele mai multe femei nu sunt pregătite pentru ea. Schimbările hormonale din această perioadă sunt multe și profunde și își lasă inevitabil amprenta asupra corpului și stării emoționale ale femeii.

Menopauza nu afectează doar corpul, ci întreaga identitate a femeii

Aceste modificări hormonale pot provoca bufeuri (senzații bruște de căldură intensă la nivelul feței, gâtului și pieptului), transpirații abundente, tulburări de somn, creștere în greutate, stări de oboseală, dar și fluctuații emoționale puternice. Multe femei se confruntă cu anxietate, tristețe sau scăderea stimei de sine și adesea aleg să nu vorbească despre aceste experiențe, de teamă să nu fie judecate sau marginalizate.

Menopauza nu afectează doar corpul, ci întreaga identitate a femeii — felul în care se vede, se simte și se raportează la ceilalți. Este o transformare complexă, care influențează relațiile, energia zilnică și chiar încrederea în propriile forțe.

Cercetările realizate în această direcție sunt numeroase și consistente. Un studiu publicat în revista științifică The Journal of The North American Menopause Society, în 2023, arată că peste 60% dintre femei raportează simptome de anxietate și schimbări de dispoziție în timpul tranziției către menopauză. Mai mult, același studiu notează și că femeile care nu primesc sprijin social sau medical adecvat sunt de două ori mai predispuse la depresie.

Femeile aflate la menopauză sunt mai expuse riscului de depresie

O altă cercetare publicată în revista științifică The Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, la începutul acestui an, a constatat că femeile aflate în tranziția către menopauză au de cinci ori mai multe riscuri să dezvolte simptome de depresie, comparativ cu cele care nu se află la menopauză.

Modificările psihice și emoționale care apar la menopauză influențează atât viața personală, cât și parcursul profesional al femeilor.

În ciuda impactului semnificativ asupra sănătății fizice și psihice, menopauza rămâne adesea un subiect învăluit în tăcere și stigmat social.

„Primul pas pentru a combate stigmatul din jurul menopauzei este ca femeile să învețe să vorbească deschis și sincer despre ceea ce trăiesc. Nu e nimic rușinos în a exprima ceea ce simți – dimpotrivă, cu cât vorbim mai mult despre aceste schimbări, cu atât vom fi mai bine înțelese. Sprijinul social contează enorm — fie că vine din partea familiei, a prietenilor sau a partenerului “, este de părere psihologul Anna Adam (foto).

Primele simptome – începutul menopauzei pentru Daniela

Pentru Daniela, primele semne ale menopauzei au apărut odată cu dereglările ciclului menstrual. „Schimbările pe care le-am simțit au ținut de modificările ciclului menstrual. Mi-am dat seama că nu mai venea regulat. Uneori era prea abundent, uneori prea puțin, alteori deloc“, povestește femeia.

Ce se întâmplă, de fapt, în corp? În această perioadă, ovarele își reduc treptat activitatea, iar nivelul hormonilor feminini începe să scadă. Acest proces nu se petrece brusc, ci în valuri – de aici și senzația de dezechilibru fizic și emoțional prin care multe femei trec.

„Principalii hormoni care dau definiția feminității, estrogenul și progesteronul, încep să fluctueze, fiecare în ritmul și în momentul lui. Inițial, începe să scadă progesteronul, iar menstruațiile, pentru că ele sunt unul dintre principalele semne care pun femeia în alertă, încep să fie prea rare sau prea dese. Apoi începe să scadă și estrogenul și atunci menstruațiile sunt și mai dereglate, ca într-un final să apară o perioadă de absență a menstruației, care dă și definiția menopauzei. Clasic e un an de la ultimul ciclu“, explică dr. Alina Burlacu, medicul endocrinolog la Regina Maria.

Aceste schimbări hormonale se reflectă și în viața de zi cu zi a femeilor, care resimt efecte directe asupra corpului și stării lor de bine. „Pe lângă întârzierea sau reducerea menstruației, mai apar uscăciune vaginală, bufeuri, stări de agitație, insomnii și, adesea, creșterea în greutate“, completează dr. Elena Bălan, medic obstetrică-ginecologie la Regina Maria.

Dr. Elena Bălan este medic Obstetrică-ginecologie în cadrul Regina Maria Floreasca

„Curg apele pe tine, te înroșești și ai senzația că toată lumea se uită la tine“

Simptomele cele mai supărătoare pentru care Daniela au fost bufeurile – acele călduri care apar brusc și te fac să te înroșești. Daniela se lupta cu ele și ziua și noaptea. „În autobuz, în metrou, când începi să ai bufeurile astea, resimți un disconfort foarte mare, efectiv, curg apele pe tine, te înroșești și ai senzația că toată lumea se uită la tine. Iar bufeurile apărute în timpul nopții erau și ele extraordinar de urâte“, își amintește Daniela.

Daniela a ajuns să experimenteze și niște transpirații abundente, pe care nu le credea posibile vreodată. „Zici: o simplă transpirație. Nu este o simplă transpirație, pentru că, de multe ori, te trezești din somn cu hainele și cu cearșaful ude“, mai spune femeia.

Acest tăvălug de noi senzații o făcea pe Daniela să nu se mai recunoască. Se simțea stânjenită în fața partenerului din cauza bufeurilor și transpirațiilor apărute din senin, iar la serviciu, era mai tot timpul supărată și irascibilă: „Aveam niște stări… îmi venea tot timpul să plâng“.

„Menopauza are un impact emoțional semnificativ, deoarece pacienta trece prin multe stări și schimbări hormonale, dar și prin modificări în percepția de sine. Multe femei se confruntă cu irascibilitate, schimbări de dispoziție și chiar stări de depresie“, spune psihologul Anna Adam.

Privind înapoi, Daniela își amintește cu claritate de mama ei, traversând aceleași momente, și spune că nu și-ar fi imaginat vreodată că va simți și ea la fel de profund schimbările acestei perioade. „Nu credeam că o femeie poate să treacă prin stările astea“, recunoaște femeia.

Vizita la ginecolog, prima dintr-o serie de consultații importante

După luni de frământări, Daniela a realizat că are nevoie de ajutor specializat. Și-a făcut o programare la medicul ginecolog Elena Bălan și a trecut printr-o serie de analize. Acestea au arătat niveluri scăzute de estrogen și progesteron, iar ecografia făcută a confirmat subțierea endometrului – un fenomen normal pentru această perioadă, legat de scăderea hormonilor feminini.

„Recomandăm în primul rând pacientelor să facă investigațiile de rutină, pe care orice femeie ar trebui să le facă măcar o dată pe an, nu doar în perioada menopauzei. În tranziția menopauzală, cele mai importante sunt analizele hormonale, analizele de sânge și ecografia transvaginală, cu monitorizarea atentă a endometrului“, explică ginecologul Elena Bălan.

Pe baza acestor investigații, medicii pot realiza o anamneză detaliată, care le permite să identifice simptomele specifice menopauzei și să stabilească un plan personalizat de îngrijire.

„Primul pas spre o anamneză corectă este să întrebăm pacienta exact de când nu mai are menstruaţie sau ce dereglări menstruale are și apoi întrebările sunt țintite pe semne și simptome. Întrebăm cum doarme, dacă are transpirații nocturne, dacă are ceață mentală, probleme de concentrare. Discutăm chiar şi despre uscăciune vaginală, de jena la contactul intim, de probleme de micțiune“, adaugă și medicul endocrinolog.

Vizita la endocrinolog, pasul următor în gestionarea menopauzei

Pentru că în toată această perioadă, Daniela a încercat să se informeze și să citească despre toate schimbările care apar la menopauză, a decis să meargă și la un endocrinolog. „Știam că la menopauză pot să apară probleme cu tiroida. Am mers la consult la endocrinolog“.

Daniela a aflat că trebuie să facă și un test Dexa, o investigație imagistică ce măsoară densitatea osoasă și, astfel, riscul de a dezvolta osteoporoză.

Tot endocrinologul i-a recomandat și un regim alimentar, deoarece începuse să se îngrașe, un alt efect frecvent al menopauzei. „Știu că trebuie să încep și regimul pentru că deja am luat șase-șapte kilograme de când cu menopauza“, spune femeia.

„Pacientele aflate în perioada de premenopauză sau menopauză încep să aibă o senzație de foame nejustificată, cauzată de creșterea hormonilor care induc apetitul și scăderea hormonilor de sațietate. Aceasta duce la un apetit necontrolat, modificarea preferințelor alimentare – mai ales pentru dulce – și, inevitabil, la creșterea în greutate și la acumularea de grăsime abdominală“, explică endocrinologul.

Psihologul, un specialist esențial pe perioada menopauzei. „M-a ajutat să vorbesc despre lucrurile prin care trec“

Căutările Danielei nu s-au oprit aici. Deși începea încet-încet să înțeleagă aspectele complexe ale menopauzei, simțea că drumul până la claritate era încă lung. Știa că avea nevoie de cineva cu care să vorbească deschis, fără teamă de rușine sau judecată. Încercase să facă asta cu femeile din viața ei – colege, cunoștințe – însă tot ce a întâlnit a fost reticență. Așa că întâlnirea cu psihologul a venit ca un pas aproape necesar.

„Pe mine psihologul m-a ajutat cel mai mult, pentru că m-a făcut să conștientizez foarte multe lucruri. El m-a convins să fiu cât mai deschisă și să vorbesc despre lucrurile prin care trec”, adaugă femeia.

Astfel, Daniela a reușit să fie cât mai deschisă atât cu partenerul ei, cât și cu fiica sa, care este tot psiholog, și care a încurajat-o mereu să își exprime emoțiile.

Discuțiile cu psihologul au ajutat-o să înțeleagă cât de dificil le este femeilor să vorbească despre experiențele lor, mai ales când vine vorba despre viața sexuală, un subiect care, de multe ori, rămâne nespus atunci când se instalează menopauza.

„Cred că femeilor le este cel mai greu să discute despre actul sexual și despre schimbările care apar, cum ar fi uscăciunea vaginală, care poate crea disconfort. Multe femei nu spun partenerului și, de acolo, încep și alte probleme în viața de zi cu zi“, consideră Daniela.

Psiholog: „Menopauza afectează și relația de cuplu“

Psihologul confirmă această realitate: „Menopauza afectează și relația de cuplu, dar și dinamica familiei. Din cauza schimbărilor hormonale, femeia are simptome de uscăciune vaginală, disconfort în timpul actului sexual sau un apetit sexual scăzut“.

Din acest punct de vedere, Daniela se consideră norocoasă – viața intimă nu i-a fost afectată până acum, dar spune că dacă ar apărea probleme, o comunicare deschisă cu partenerul este esențială în acest caz.

„Cred că e important să fim deschise, mai ales cu partenerul, pentru că menopauza aduce disconforturi pe care, chiar dacă încerci să le gestionezi, tot te afectează. Cred că cel mai important este să acorzi atenție vieții cu partenerul, pentru că în final trăiești alături de el, nu pentru cei din jur“, consideră Daniela.

Comunicarea deschisă, din ambele direcții, poate face o mare diferență. „Este important ca partenerul să nu o critice pe femeie atunci când trece prin momente mai dificile — accese de iritabilitate, bufeuri sau alte stări greu de controlat. În loc de reproșuri, are nevoie să fie acceptată așa cum este, cu blândețe, empatie și răbdare“, explică psihologul.

De ce este important și un consultul cardiologic

Traseul Danielei a continuat și la medicul cardiolog. Poate că am fi tentați să credem că un consult cardiologic nu este neapărat necesar, însă adevărul este că, odată cu menopauza, femeile se confruntă cu un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare. Scăderea estrogenului poate influența nivelul colesterolului, tensiunea arterială și elasticitatea vaselor de sânge, crescând probabilitatea apariției hipertensiunii, a aterosclerozei sau a altor probleme cardiace.

„În perioada premergătoare menopauzei, ar fi bine de venit la un consult cardiologic, care este însoțit de un EKG și de o electrocardiografie“, subliniază dr. Alina Lemeni, medic primar cardiolog la Regina Maria.

Odată cu menopauza, femeile se confruntă cu un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare, spune dr. Alina Lemeni, medic primar cardiolog

Din punct de vedere cardiologic, menopauza aduce o serie de schimbări care pot trece ușor neobservate. Nivelul colesterolului total și al colesterolului LDL („colesterolul rău“) începe să crească, la fel și valorile glicemiei. În plus, apar modificări în modul în care organismul reține sodiul și apa. Toate acestea nu dau neapărat simptome evidente, de aceea este esențial ca femeile să își facă analize de sânge pentru a monitoriza factorii de risc cardiovascular.

„Dacă avem modificări ale analizelor de colesterol și începem să ne confruntăm cu obezitate sau alte probleme de acest fel, este important să mergem la un consult cardiologic, ca să vedem despre ce este vorba“, își motivează Daniela alegerea.

Tratamentul – o componentă esențială în abordarea menopauzei

Când menopauza lovește ca o tornadă, sprijinul nu vine doar din partea specialiștilor, ci și din tratamentul potrivit. Terapia personalizată, adaptată nevoilor fiecărei femei, ajută la reducerea simptomelor și la îmbunătățirea calității vieții.

„Menopauza nu este o boală, este o etapă naturală prin care trec toate femeile. Dar, sunt femei care trec prin menopauză fără să aibă nevoie de tratament și sunt doamne care au o menopauză atât de tulburătoare, atât de dezagreabilă pentru calitatea vieții încât necesită tratament“, spune medicul endocrinolog.

În acest caz, vorbim despre tratamentul hormonal de substituție, care se face pentru a compensa scăderea hormonilor naturali în organism.

„Indicația de bază a tratamentului de substituție, se face pentru simptome precum tulburările neurovegetative, adică valurile de căldură, transpirațiile, starea de ceață mentală, uscăciunea vaginală și toate problemele legate de sfera intimă urogenitală. Tratamentul este, însă, întotdeauna personalizat “, adaugă endocrinologul.

Ce mai contează extrem de mult perioada menopauzei este și stilul de viață pe care femeia îl are. „Stilul de viață este extrem de important în modul cum o pacientă va trece prin menopauză. Noi începem să indicăm un anumit tip de alimentație, suplimente, să aibă grijă de igiena somnului și de igiena mentală, să facă sport“, precizează dr. Alina Burlacu.

Tratamentul hormonal de substituție se face în anumite cazuri, pentru a compensa scăderea hormonilor naturali în organism, spune dr. Alina Burlacu, medic primar edocrinolog

Această atenție asupra stilului de viață este completată și de recomandările psihologului – „Exercițiile fizice, mișcarea, mersul, exercițiile de respirație, meditațiile ghidate, dar și o consiliere psihologică ajută foarte mult la o stare psihică mai bună“.

Luminița de la capătul tunelului, un nou început

Deși este la menopauză de doi ani, Daniela încă nu a ajuns în punctul în care să se simtă total confortabil cu această etapă din viața ei.

„Menopauza te face să te simți mai puțin femeie pentru că nu mai ești ca în tinerețe. Începi să obosești, începi să-ți dai seama că lucrurile nu mai merg ca înainte. Orice faci, parcă nu mai ai atâta spor, încep să te doară toate. Ai o altă stare“, mărturisește femeia.

Daniela recunoaște că uneori are zile în care se simte deznădăjduită, dar are și zile în care își dă seama că nu doar ea trece prin această etapă și se încurajează singură.

„Am citit foarte mult, mă informez foarte mult, suportul medicilor contează pentru mine, de la psiholog până la ginecolog, mă bazez pe ei. Și noi, femeile la menopauză, trebuie să prindem încredere în noi și să mergem înainte“, concluzionează femeia.

Daniela are și un mesaj pentru femeile aflate la menopauză: „să aibă încredere în ele, să caute sprijin medical și să vorbească cât mai deschis cu cei din jur – familia, partenerul, prietenele – despre ceea ce simt și prin ce trec în această perioadă“.

