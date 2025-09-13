Curiosul caz al celei mai mari pânze a lui Picasso

Pânza de scenă din 1924 pentru „Le Train Bleu” al Baletului Rus este cunoscută ca fiind cea mai mare lucrare a lui Pablo Picasso – are dimensiuni impresionante, de 10,4 x 11,6 metri (considerabil mai lungă decât autobuzele londoneze care transportă vizitatorii la Victoria & Albert East Storehouse, unde se află). Este chiar semnată de artistul spaniol, chiar dacă nu el a pictat-o efectiv.

Designul exemplarului supradimensionat de la V&A surprinde atletismul din „Le Train Bleu” (sportul ocupă un loc important în balet) și a fost realizat de designerul Aleksandr Konstantinovich Chachba-Sharvashidze, membru al familiei regale georgiano-abhaziene, după o pictură originală din 1922 a lui Picasso.

Citește mai mult pe Curatorial.ro