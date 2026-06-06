Cursă contra cronometru în SUA după un nou caz al unui parazit devastator pentru animale, considerat eradicat de 60 de ani

Imagine din centrul de urgență din texas după ce s-a descoperit un nou caz de vierme șurub. Foto: Joel Angel Juarez / Getty images / Profimedia

Departamentul Agriculturii din SUA că a confirmat în Texas un al doilea caz al unui parazit dăunător pentru efectivele de animale, după ce un prim caz descoperit la începutul acestei săptămâni a declanșat o cursă contra cronometru pentru a opri răspândirea acestuia, transmite AFP.

Ministerul „a confirmat o a doua detectare a viermelui șurub (screwworm) din Lumea Nouă la un vițel în vârstă de o lună din comitatul Zavala, Texas, la aproximativ 9 kilometri de primul caz”, a scris pe X un cont guvernamental dedicat monitorizării acestui parazit.

La șaizeci de ani de la eradicarea sa de pe teritoriul american, parazitul a fost detectat miercuri în apropierea frontierei cu Mexicul, o reapariție care îi îngrijorează profund crescătorii americani, în special pe cei din sectorul bovin.

SUA eradicaseră parazitul în 1966

Această insectă este un fel de muscă a cărei larvă se hrănește cu carnea animalelor, provocând leziuni grave și potențial mortale. Ea poate afecta vitele, dar și fauna sălbatică, animalele domestice și oamenii.

Statele Unite au reușit să o eradice în 1966, apoi au reușit să elimine o reapariție în sudul Floridei în 2017.

Dar parazitul a rămas prezent în America de Sud și a avansat spre nord în ultimii ani, îngrijorând autoritățile americane.

După confirmarea primului caz, autoritățile au anunțat o serie de măsuri, printre care instituirea unei zone de carantină de 20 de kilometri în jurul fermei unde a fost depistată infestarea, dar și eliberarea a milioane de muște sterile.

Datorită acestei tehnici, Statele Unite au reușit să scape de acest parazit la începutul anilor 1960.

Potrivit Departamentului Agriculturii, o reapariție a parazitului ar putea costa 1,8 miliarde de dolari doar în statul Texas.