Cursa electorală din Texas care dă fiori republicanilor lui Trump. Președintele, acuzat că „a comis o greșeală colosală”

Favoritul liderului de la Casa Albă în alegerile pentru un mandat de senator de Texas la scrutinul din 3 noiembrie este deocamdată condus în sondaje de un democrat – un lucru care arată cât de complicată este situația republicanilor.

Senatorul american Thom Tillis l-a criticat duminică pe Donald Trump pentru sprijinul acordat de președinte lui Ken Paxton în detrimentul actualului senator John Cornyn, în cadrul alegerilor primare republicane pentru Senat din Texas.

Paxton, procuror general al statului Texas, este condus în prezent în sondajele de opinie de candidatul democrat James Talarico, cu puțin mai mult de o lună înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care vor schimba întreaga Cameră a Reprezentanților și o treime din Senat.

„A comis o greșeală colosală”, a declarat Tillis, un critic frecvent al lui Trump din Carolina de Nord, în cadrul unui interviu acordat emisiunii „State of the Union” de la CNN, referindu-se la sprijinul acordat de președinte lui Paxton, care l-a învins pe Cornyn în alegerile primare din luna mai.

„John Cornyn este un membru remarcabil al Senatului SUA. Paxton are problemele sale”, a adăugat Tillis, care a adăugat: „Nu am fi cheltuit zeci sau sute de milioane de dolari în Texas dacă Cornyn ar fi câștigat.”

Tillis a descris decizia lui Trump de a-l susține pe Paxton în locul lui Cornyn drept o „eroare neforțată” care a pus în pericol locul din Senat pentru Partidul Republican.

O chestiune de loialitate

Trump și-a anunțat susținerea pentru Paxton cu doar câteva zile înainte ca acesta să-l învingă pe Cornyn, un senator cu patru mandate la activ, și să avanseze în lupta cu Talarico, în alegerile generale din 3 noiembrie, scrie The Guardian.

Atunci când a ales să-l susțină pe Paxton în detrimentul lui Cornyn, Trump a subliniat faptul că procurorul general al Texasului a fost un susținător ferm al mișcării președintelui „Make America Great Again” (MAGA).

În schimb, Cornyn declarase anterior, în timpul campaniei prezidențiale din 2024, că republicanii ar trebui să depășească epoca Trump.

Într-o postare pe rețelele sociale cu puțin timp înainte de ziua alegerilor, Trump a afirmat că Cornyn i-a fost „foarte neloial” și i-a rugat pe alegătorii din Texas să „își amintească de asta!”

Între timp, Paxton face eforturi să depășească o serie de scandaluri politice.

El a fost supus procedurii de destituire în 2023, după ce a fost acuzat de corupție, și ulterior achitat în cadrul unui proces în Senatul statului Texas. De asemenea, a fost pus sub acuzare pentru fraudă gravă cu titluri de valoare, dar cazul a fost clasat în urma unui acord înaintea procesului.

În iulie 2025, soția sa, Angela Paxton, a depus cererea de divorț „pe motive biblice”, invocând adulterul.

Ce spun sondajele din Texas

Ultimul sondaj, citat de The Hill, arată că Talarico îl devansează cu 5 puncte pe Paxton, în cursa pentru Senat.

Dacă va câștiga, Talarico, un pastor cu un mesaj de pace care a atras atenția alegătorilor, ar deveni primul democrat din ultimii peste 30 de ani care obține o funcție la nivel de stat în Texas.

Sondajul Texas Public Opinion Research (TPOR), publicat vineri, a arătat că Talarico se bucură de un sprijin de 49% din partea alegătorilor, iar Paxton de 44%, 3% dintre respondenți declarându-se indeciși.

Acest nou sondaj este al doilea dintr-o serie lunară de rezultate publicate de TPOR. Sondajul de luna trecută îl arăta pe Talarico în frunte cu 6 puncte, 48% față de 42%.

Alegătorii independenți în preferă în număr mare pe Talarico 58% față de 26%.

Paxton deține avantajul în rândul alegătorilor albi și al celor cu vârsta de 55 de ani și peste.

Talarico, pe de altă parte, conduce în rândul alegătorilor latino-americani, al celor de culoare, al celor sub 55 de ani, al celor cu studii superioare, precum și atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor, se arată în sondaj.

Aceste rezultate vin în urma sondajului Marist publicat joia trecută, care îl arăta pe Talarico cu un sprijin de 50%, față de 44% pentru Paxton.

Talarico conduce, de asemenea, în sondajul realizat de NBC 5 Dallas/Telemundo Station Group, cu 46% dintre alegători care îl susțin și 43% care îl susțin pe Paxton.

Zeci de milioane de dolari cheltuiți

Banii au devenit din ce în ce mai importanți în această competiție.

Campania lui Talarico a anunțat că a strâns 72 de milioane de dolari de la începutul anului 2025 până în iunie, comparativ cu 16,8 milioane de dolari pentru Paxton, potrivit cifrelor compilate de The Texas Tribune.

Grupurile externe republicane au acționat de atunci în mod agresiv pentru a reduce diferența de cheltuieli.

Această creștere a cheltuielilor este substanțială. Agențiile de publicitate aliniate republicanilor au cheltuit 62 de milioane de dolari pentru a-l susține pe Paxton în primele 18 zile ale lunii septembrie, comparativ cu 17 milioane de dolari cheltuiți pentru Talarico, potrivit cifrelor AdImpact citate de The Wall Street Journal.

Predicții pentru alegeri

O serie de sondaje recente cu privire la rata de aprobare a lui Donald Trump le-au dat republicanilor un semnal îngrijorător, în condițiile în care mulți alegători au spus că își consideră votul la alegerile pentru Congres drept un referendum asupra mandatului președintelui.

Sondajele de săptămâna trecută citate de USA Today au arătat că rata de aprobare a președintelui atinge noi minime istorice.

În prezent, Trump are o rată medie de aprobare de 34,7% și una de dezaprobare de 62% în rândul adulților din SUA, în scădere serioasă de la rata de aprobare de 52% pe care o avea la o lună după începerea celui de-al doilea mandat, potrivit FiftyPlusOne, un site de sondaje și monitorizare a alegerilor.

FiftyPlusOne estimează că democrații vor câștiga 25 de locuri în Camera Reprezentanților și patru sau cinci în Senat, suficient pentru a obține majoritatea în ambele camere în noiembrie.

Nu toate sondajele arată același lucru, dar cele mai multe sugerează că democrații vor prelua cel puțin controlul camerei inferioare.