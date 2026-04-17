Curtea de Apel București explică de ce procesul CNA – Realitatea Plus s-a judecat cu o rapiditate unică la Curte, în timp ce zeci de dosare similare așteaptă cu lunile un termen

Solicitată de HotNews să clarifice pentru public judecarea în aceeași zi a cazului, Curtea de Apel București (CAB) a invocat caracterul urgent, prevăzut de lege.

CNA a contestat decizia de suspendare a închiderii postului.

Din cele 179 de dosare având ca obiect suspendare act administrativ înregistrate la Curtea de Apel București de la începutul anului 2026 și până în prezent, procesul Realitatea Plus-CNA a fost singurul care s-a judecat și soluționat în aceeași zi cu data înregistrării, arată datele centralizate de HotNews de pe portalul instanței. Din cele 179 de dosare, 84 sunt în stadiul procesual fond, adică se judecă în primă instanță, așa cum este speța Realitatea Plus-CNA.

Redacția a rugat Curtea de Apel București să explice diferența de rapiditate. Dosarul s-a judecat și soluționat la șase ore după înregistrarea la instanță.

Situația generală a dosarelor

În cazul celor 84 de dosare de suspendare a executării, aflate în stadiul de fond, identificate pe portalul Curții de Apel București, 13 dosare au primit termen mai mic de 10 zile. Dar cele mai multe au primit un termen de judecată mai mare de 20 de zile.

De exemplu, 24 de dosare având ca obiect suspendare executare act administrativ au primit termen de judecată după 10 zile de la înregistrate, alte 22 de dosare după 20 de zile, 14 dosare au primit termen după peste 30 de zile, 5 după peste 40 de zile, 3 după peste 50 de zile, iar alte două peste 98 de zile, respectiv 118 zile. Unui dosar încă nu i-a fost stabilit termen de judecată.

Explicațiile Curții: „Având în vedere caracterul urgent al cererii de suspendare a executării unui act administrativ”

În răspunsul pentru HotNews, Curtea de Apel București afirmă că dosarul a urmat cursul procedural. Curtea a negat orice influență.

„Dosarul nr. 2076/2/2026, având ca obiect suspendare executare act administrativ a fost înregistrat la data de 08 aprilie 2026 şi repartizat aleatoriu completului 4 Fond Achiziții Publice din cadrul Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice. Prin rezoluția din data de 08 aprilie 2026, preşedintele completului de judecată a stabilit termenul de judecată pentru aceeaşi dată, ora 15:00, având în vedere caracterul urgent al cererii de suspendare a executării unui act administrativ, întemeiată pe dispozițiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ: Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgență și cu precădere, cu citarea părților”, se arată în răspunsul comunicat de CAB la solicitarea HotNews.

„Decizii care aparțin exclusiv judecătorului”

Oficialii CAB precizează că în aceeaşi zi, judecătorul căruia i s-a repartizat dosarul privind suspendarea deciziei de ridicare a licenței Realității Plus, avea programate şi alte şedinţe de judecată, conform planificărilor întocmite la nivelul secției.

„Este esențial de subliniat că judecătorii sunt independenți în exercitarea atribuțiilor lor şi nu se află sub autoritatea sau influența vreunei alte instituții sau persoane”.

„Stabilirea termenelor de judecată, analiza urgenței cauzei şi dispunerea măsurilor procesuale sau provizorii sunt decizii care aparțin exclusiv judecătorului, adoptate în mod autonom, în baza legii și a propriei aprecieri judiciare. Potrivit jurisprudenței constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO, n.r.), aprecierea caracterului rezonabil al duratei unei proceduri judiciare trebuie făcută pe fiecare cauză în parte, în funcție de circumstanțele sale”, se mai precizează în răspunsul transmis de Curte la întrebările HotNews.

Despre repartizarea la un complet specializat în achiziții publice

Oficialii CAB au clarificat și de ce procesul de suspendare în cazul Realitatea Plus- CNA a fost judecat de un complet specializat în achiziții publice.

„Competența Secției a X-a Contencios administrativ și fiscal şi pentru achiziţii publice din cardul Curţii de Apel Bucureşti este stabilită în conformitate cu dispozițiile legale. În competenţa secției a X-a sunt incluse şi cauzele având ca obiect suspendare executare act administrativ, canze care se regăsesc în competenţa tuturor celor 3 secții de contencios administrativ existente la nivelul Curţii”, explică oficialii Curții.

CNA a atacat decizia de suspendare

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a atacat cu recurs hotărârea CAB prin care s-a suspendat decizia privind ridicarea licenței postului Realitatea TV. Informația a fost confirmată, pentru HotNews, de către Mircea Toma, membru CNA. Acesta a precizat că, pe lângă cererea de recurs, înregistrată miercuri, Consiliul a transmis instanței și o cerere prin care solicită urgentarea redactarea motivării. În lipsa acesteia, dosarul nu poate ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pentru judecarea căii de atac. De asemenea, CNA a solicitat Curții și înregistrarea ședinței de judecată din 8 aprilie.

În dialogul cu HotNews, Mircea Toma a explicat că decizia Instanței Supreme, indicată ca un precedent, în litigiul CNA-Realitatea Plus, nu se poate aplica în cazul de față.

O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție din martie 2022 a stabilit că ridicarea unei licențe audiovizuale în cazul unui furnizor care și-a plătit amenzile până la momentul emiterii deciziei de către Consiliul Național al Audiovizualului este „un exces de putere”.

Mircea Toma susține că nu există la CNA dovada tuturor plăților

Mircea Toma spune că situația în cazul Realitatea Plus este una diferită pentru că postul nu avea plătite toate amenzile în ziua deciziei.

„Într-o lectură completă a deciziei Instanței Supreme, descoperim ce nu a fost citat de avocați sau de domnul Toni Neacșu, care a semnalat pe pagina dumnealui de Facebook. În hotărârea Instanței Supreme scrie așa: dacă plata a fost făcută înainte de stabilirea ședinței prin care să fie aplicată sancțiunea de retragere a licenței. Ori, Realitatea nu a plătit înaintea ședinței, ci în timpul ședinței”, a declarat Mircea Toma.

Întrebat dacă la CNA au fost înregistrate toate plățile efectuate de Realitatea Plus pentru amenzile aplicate, Mircea Toma a infirmat.

Acesta a explicat că traseul plăților este întârziat, și că nu au primit confirmările de la ANAF, pentru că amenzile au fost plătite dintr-un alt cont bancar, nu cel al societății care deține licența postului de televiziune.

Controlul Curții de Conturi a descoperit amenzile neplătite

Mircea Toma a explicat și de ce CNA nu a intervenit până acum în cazul amenzilor neplătite, în condițiile în care, potrivit legii audiovizualului, cei sancționați au obligația să achite amenzile în termen de 6 luni de la aplicarea sancțiunii.

„Ei s-au prevalat de o presupusă justificare juridică, că atunci când ai atacat în justiție o decizie de sancționare emisă de CNA, nu mai ești obligat să o plătești. Ordonanța Guvernului (OG) 2/2001, care reglementează amenzile în România prevede, într-adevăr că dacă ataci pe fond și contești justețea sancționării nu trebuie să plătești până la decizia finală a instanță. Dar acel OG2 nu include CNA și alte instituții, precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Curtea de Conturi ne-a vizitat la începutul acestui an și a constatat că suntem noi în ilegalitate, pentru că amenzile trebuiau plătite”, a explicat Mircea Toma.

Potrivit acestuia, la scurt timp după controlul Curții de Conturi au notificat toți furnizorii care aveau amenzi neplătite să intre în legalitate, pentru a nu pierde licența. Realitatea Plus, spune Mircea Toma, a refuzat să plătească amenzile, în ciuda notificării din februarie.