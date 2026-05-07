Curtea de Apel l-a achitat pe generalul condamnat în primă instanță că și-a pus un subaltern să-și asume un accident rutier în locul lui

Fostul prim adjunct al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), generalul Cristian Radu, era trimis în judecată pentru cinci infracțiuni: fals intelectual, instigare la fals intelectual, instigare la fals în declarații, părăsirea locului accidentului și modificarea/ștergerea urmelor accidentului. În primă instanță, Tribunalul București l-a condamnaat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Joi, Curtea de Apel București a decis însă achitarea generalului.

Sentința Curții de Apel București este definitivă.

Generalul Radu a fost trimis în judecată în noiembrie 2022. În aceeași zi, el s-a pensionat, la vârsta de 49 de ani. Pensia lui este în jur de 12.000 de lei, conform grilei IGSU.

Cum motivează Curtea de Apel achitarea generalului Radu

„Nu există probe că persoana a săvârșit infracțiunea” a fost temeiul în baza căruia judecătorii Curții de Apel București au decis achitarea generalului Cristian Radu pentru infracțiunile de instigare la fals, instigare la fals intelectual și participație improprie la fals intelectual, potrivit soluției pe scurt publicate pe portalul instanței.

În cazul infracțiunilor de părăsire a locului accidentului și modificarea, respectiv ștergerea urmelor accidentului, Curtea a decis achitarea generalului pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.

Judecătorii Curții de Apel București i-au achitat și pe cei doi subalterni ai generalului Radu, Constantin Bărbușoiu, fost comandant al Bazei pentru Logistică a IGSU, și Daniel Dobre, subofițer în cadrul Bazei pentru Logistic, judecați pentru complicitate. Instanța a invocat aceleași motive.

Instanța de fond îl condamnase la închisoare pe generalul IGSU

Decizia Curții de Apel București este diametral opusă celei de la instanța de fond. În iulie anul trecut, Tribunalul București l-a găsit vinovat pe generalul Cristian Radu pentru toate cele cinci infracțiuni și a decis condamnarea lui la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare.

În motivarea decizie, judecătorul spune că „inculpatul a dat dovadă de abuz de putere” atunci când și-a pus subalternul să își asume accidentul în locul său. În cazul celor doi subalterni, tribunalul hotărâse condamnarea la închisoare cu suspendare – 1 an în cazul lui Bărbușoiu, respectiv 1 an și 2 luni în cazul lui Dobre.

În motivarea deciziei de condamnare, judecătorul Tribunalului București a subliniat că „faptele au fost dovedite” de probele administrate.

În cazul generalului Radu, judecătorul instanței de fond a invocat „atitudinea sa neprofesionistă ce rezultă din declarațiile martorilor audiați în cauză, fiind un alt indiciu că acesta a acționat cu intenție (deci cu vinovăția cerută de lege) pentru a ascunde adevăratele împrejurări în care inculpatul Radu Cristian a produs accidentul rutier și că prin aportul adus ca și complice la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual de către subalternii săi, sens în care i-a sprijinit la întocmirea în fals a celor documente și la aprobarea acestora, acționând cu intenție directă”.

Accidentul ascuns de prim-adjunctul șefului IGSU

Cazul generalului Cristian Radu a fost dezvăluit, în octombrie 2022, de jurnaliștii de investigație de la Libertatea, astăzi la HotNews și Snoop.

Jurnaliștii au citat surse din IGSU – oameni care au arătat că pe 8 noiembrie 2021, în jurul orei 7.30, colonelul Cristian Radu, prim-adjunctul șefului IGSU, conducea de la volanul mașinii de serviciu, un Volkswagen Passat. Pe locul din dreapta, se afla șoferul său, Daniel Adrian Ţibichi, plutonier adjutant șef.

Radu mergea pe linia de tramvai și, pentru a evita să lovească un pieton, a intrat într-un refugiu.

Mașina a fost grav avariată, iar generalul Radu și șoferul Radu au avut nevoie de îngrijiri medicale, fapte ascunse în documentele întocmite ulterior.

Mașina implicată în accident a fost ascunsă într-un garaj al Ministerului de Interne, instituție de care aparțin pompierii de la IGSU.

Generalul achitat, subalternul condamnat

Generalul Radu i-a solicitat subalternului să spună că el conducea autoturismul în momentul accidentului, după cum a mărturisit subofițerul, la audieri. În februarie 2023, plt. adj. Daniel Adrian Ţibichi a fost condamnat la 2 ani și două luni de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut. El a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, condamnarea definitivă fiind confirmată de Tribunalul Militar București.

„După aproximativ 10-15 minute de la accident, Cristian Radu mi-a cerut să nu spun nimănui că el a condus autoturismul, solicitându-mi totodată să spun că eu am fost la volan. Am acceptat și am apreciat această solicitare ca fiind un ordin, având în vedere relația de subordonare care există între noi. De asemenea, mi-a solicitat să declar că mașina ar avea avarii mai mici decât cele produse în realitate și să fac de așa manieră încât să nu știe nimeni nimic”, a declarat șoferul lui Radu în fața procurorilor, potrivit hotărârii Tribunalului Militar București

Subofițerul Țibichi a detaliat momentul la audieri: „Din câte îmi amintesc, știu că Cristian Radu mi-a spus textual: «Știi că urmează să mă facă general, aseară am fost și la petrecere, am stat până la ora 2.00-3.00, trece-te tu, că tu ai fost la volan și le rezolvăm pe toate»”.

Cristian Radu nu mai lucrează în IGSU. S-a pensionat la 49 de ani, în noiembrie 2022, chiar în ziua în care a fost trimis în judecată.