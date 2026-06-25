Curtea Supremă a SUA dă două decizii favorabile lui Trump în materie de imigraţie

Migranți care se predau ofițerilor din cadrul Poliției vamale și de frontieră a SUA după ce au traversat ilegal granița. Ruby, Arizona, 5 ianuarie 2025. Sursa foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

Curtea Supremă a Statelor Unite a deschis joi calea pentru ca administraţia lui Donald Trump să reia, eventual, o politică în materie de imigraţie folosită cândva pentru a-i respinge pe cei care solicitau azil la graniţa dintre SUA şi Mexic. Într-o altă hotărâre legată de imigraţie pronunţată joi, Curtea Supremă permite administraţiei Trump să retragă sutelor de mii de imigranţi haitieni şi sirieni statutul umanitar care îi protejează de expulzare.

Judecătorii Curții Supreme, printr-o decizie luată cu 6 voturi la 3, au anulat o hotărâre a unei instanţe inferioare care bloca practica de limitare a numărului de persoane care puteau solicita azil în fiecare zi, măsură aplicată iniţial sub administraţia Obama şi extinsă apoi în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, relatează News.ro citând agențiile Associated Press şi Reuters.

Susţinătorii au afirmat că această tactică a creat o criză umanitară, întrucât mii de persoane s-au stabilit în adăposturi improvizate nesigure pentru a-şi aştepta rândul. Administraţia Trump a declarat că această măsură este necesară pentru a face faţă creşterii numărului de solicitanţi de azil la frontieră.

Politica nu este în vigoare în prezent, deşi autorităţile au impus alte restricţii asupra solicitanţilor de azil.

Administraţia a susţinut că „meteringul” este un instrument esenţial care a fost utilizat de preşedinţii ambelor partide şi ar trebui să rămână disponibil. Procurorii federali afirmă că persoanele respinse la graniţă ar putea reveni mai târziu, deşi cozile numărau mii de persoane atunci când politica era în vigoare anterior.

Cazul e unul dintre numeroasele procese privind imigraţia examinate în această sesiune, inclusiv demersul lui Trump de a pune capăt cetăţeniei prin naştere.

Curtea Supremă a SUA i-a acordat astfel joi o victorie preşedintelui Donald Trump, susţinând autoritatea guvernului federal de a respinge solicitanţii de azil atunci când oficialii consideră că punctele de trecere a frontierei dintre Statele Unite şi Mexic sunt prea solicitate pentru a gestiona cereri suplimentare. Administraţia preşedintelui republican a declarat că ar putea încerca să reintroducă politica, cunoscută sub numele de „metering”, după ce aceasta a fost abandonată de predecesorul democrat al lui Trump, Joe Biden.

Hotărârea a fost una dintre cele două pronunţate joi de Curte în dosare legate de imigraţie, care l-au susţinut pe Trump.

„Nu ești în casă până nu intri”

Politica de „metering” permitea oficialilor americani din domeniul imigraţiei să oprească solicitanţii de azil la frontieră şi să refuze pe termen nelimitat procesarea cererilor acestora. Aceasta este distinctă de o politică radicală de refuz al intrării solicitanţilor de azil la frontieră, pe care Trump a anunţat-o după revenirea la preşedinţie anul trecut. Această politică se confruntă, de asemenea, cu o contestaţie juridică în curs.

Autorităţile americane de imigrare au început să respingă solicitanţii de azil la graniţă în 2016, sub mandatul fostului preşedinte democrat Barack Obama, pe fondul unui val de imigranţi. Politica de „metering” a fost oficializată în 2018, în timpul primului mandat al lui Trump, autorităţile de la graniţă fiind împuternicite să refuze procesarea cererilor de azil atunci când guvernul decide că nu este în măsură să gestioneze cereri suplimentare. Biden a abrogat această politică în 2021.

Conform legislaţiei americane, un migrant care „soseşte în Statele Unite” poate solicita azil şi trebuie să fie controlat de un funcţionar federal de imigrare. Problema juridică din cazul de faţă este dacă solicitanţii de azil care sunt opriţi pe partea mexicană a frontierei se consideră că au sosit în Statele Unite.

Judecătorul conservator Samuel Alito, autorul hotărârii de joi, a scris că răspunsul este „nu”.

„În limbajul curent, nimeni nu ar spune că o persoană «ajunge într-un» loc – de exemplu, o casă, un oraş sau o ţară – înainte ca acea persoană să intre în acel loc”, a scris Alito. „Contextul în care expresia «ajunge în Statele Unite» este utilizată în legile privind imigraţia aflate în discuţie aici susţine o interpretare conform sensului obişnuit”, a precizat el.

„Mulți oameni vor muri”

Alito a citit de la tribună un rezumat al opiniei sale, aşa cum este obişnuit. Judecătoarea Sonia Sotomayor a citit apoi de la tribună un rezumat detaliat al opiniei sale disidente — o acţiune care semnalează opoziţia fermă a unui judecător faţă de o hotărâre.

Sotomayor, într-o opinie disidentă la care s-au alăturat colegele sale judecătoare liberale Elena Kagan şi Ketanji Brown Jackson, a scris că hotărârea de joi autorizează ofiţerii de imigrare americani să refuze examinarea cererilor de azil prin „împiedicarea fizică a (solicitanţilor) de a pune piciorul pe teritoriul SUA”.

„Consecinţele deciziei de astăzi sunt previzibile”, a scris Sotomayor. „Vor muri mai mulţi oameni. Mai mulţi oameni vor încerca să treacă ilegal graniţa, iar unii vor reuşi, în timp ce alţii nu. Mai mulţi oameni vor fi forţaţi să meargă pe jos de-a lungul graniţei dintre SUA şi Mexic în condiţii periculoase, încercând să găsească un punct de control unde să fie verificaţi. Mai multe persoane se vor întoarce din drum şi vor fi supuse violenţei din cauza unor aspecte pe care nu le pot sau nu ar trebui să fie nevoite să le schimbe la ele însele, precum rasa, religia, naţionalitatea sau opinia politică”, a scris Sotomayor.

Într-o mişcare neobişnuită, Alito i-a răspuns apoi lui Sotomayor chiar de la tribună, apărând încă o dată hotărârea şi afirmând că ar fi inclus mult mai multe elemente în rezumatul opiniei sale dacă ar fi ştiut că Sotomayor intenţiona să-şi exprime opinia disidentă în faţa curţii.

Haitienii şi sirienii rămân fără protecție juridică

Cealaltă hotărâre legată de imigraţie pronunţată joi a fost, de asemenea, redactată de Alito. În aceasta, Curtea a deschis calea administraţiei Trump pentru a retrage sutelor de mii de imigranţi haitieni şi sirieni statutul umanitar care îi protejează de expulzare. În cauză se afla statutul de protecţie temporară acordat pentru peste 350.000 de persoane din Haiti şi 6.100 din Siria.

James Percival, consilier juridic general al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, a salutat hotărârea de joi, afirmând că aceasta „oferă un instrument important pentru a continua asigurarea securităţii frontierei sudice”.

Curtea Supremă l-a susţinut, de asemenea, pe Trump în mai multe hotărâri legate de imigraţie emise în regim de urgenţă de la revenirea sa la preşedinţie, inclusiv prin permisiunea de a-i expulza pe migranţi în alte ţări decât cele de origine şi de a revoca statutul juridic temporar pentru sute de mii de imigranţi venezueleni.

Se aşteaptă ca instanţa să se pronunţe până la sfârşitul lunii iunie şi cu privire la legalitatea directivei lui Trump de a restricţiona cetăţenia prin naştere în Statele Unite.