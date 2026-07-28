Cutremur de 7,1 la adâncime foarte mică în Japonia

Un cutremur cu o magnitudine preliminară de 7,1 a lovit marți prefectura Kumamoto din sudul Japoniei, a anunțat agenția meteorologică și seismică niponă JMA, citată de Reuters și AFP.

După cutremur, a fost emisă o avertizare de tsunami pentru un val de 1 m a precizat JMA.

Potrivit serviciului geologic american USGS, seismul s-a produs la o adâncime foarte mică, de doar 10 kilometri.

Guvernul japonez a emis alerte de urgență de cutremur pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu, din sudul Japoniei.

Japonia este una dintre țările cele mai expuse la cutremure din lume, înregistrându-se cel puțin un seism la fiecare cinci minute, fiind situată de-a lungul „Inelului de Foc” care înconjoară parțial Bazinul Pacificului.

Japonia înregistrează aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudine de 6,0 sau mai mare.

Compania Kyushu Electric Power a transmis că nu au fost semnalate anomalii la centralele nucleare Sendai și Genkai după cutremur.

Operatorul feroviar JR Kyushu a anunțat că a suspendat serviciile, inclusiv trenurile de mare viteză Shinkansen, în urma cutremurului.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a lovit nordul Japoniei pe 25 iunie, fără a provoca victime sau pagube semnificative.

Pe 20 aprilie, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a zguduit nordul țării, provocând cel puțin zece răniți. Autoritățile au emis atunci o avertizare specială cu privire la un risc crescut de cutremure cu magnitudinea de 8,0 sau mai mare. Această avertizare a fost ridicată o săptămână mai târziu.