Cutremur în Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,4

Un cutremur de 4,4 s-a produs vineri după-amiază în județul, la o adâncime de 15 kilometri, transmite Institutul Național pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km”, anunță INFP.

Cutremurul s-a produsla 16 kilometri nord-vest de Târgu Jiu, 67 kilometri sud de Hunedoara, 73 kilometri nord-este de Drobeta-Turnu Severin, 81km sud de Deva, 93km vest de Râmnicu Vâlcea.

Ultimul cutremur în zona Gorj a avut loc în 1 august. Atunci a avut o magnitudine de 2,1 grade.

O serie de cutremure a lovit zona Gorj în 2023

În 2023, reprezentanții Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP) transmiteau ca fiind o „surpriză” producerea unor cutremure dese în judeţul Gorj.

Cel puțin patru dintre ele au avut magnitudinea de peste 5 grade ceea ce a făcut INFP să spună că este o „surpriză” întrucât în această zonă au loc seisme cu magnitudini mici, de 1-3 grade.