Cutremur pe piața media: Sute de posibile concedieri la Disney. Divizia TV va fi restructurată

Disney își mută activitatea în jurul clienților de streaming, iar mutarea va aduce schimbări mari la conducerea mai multor televiziuni.

Restructurarea afacerilor de televiziune de la Walt Disney ar putea duce la sute de concedieri şi la consolidarea mai multor divizii, a relatat joi Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu planurile companiei, potrivit Reuters.

Restructurarea este condusă de Debra O’Connell, preşedinta Disney Entertainment Television, iar deciziile finale ar putea fi luate abia la sfârşitul acestui an.

Compania vrea să își organizeze activitatea în jurul clienților de streaming, în locul brandurilor construite în ultimele decenii pentru televiziunea tradiţională. Schimbările ar urma să afecteze directorii unor divizii precum ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals şi Freeform.

Acesta este cel mai recent plan dintr-o serie de reorganizări începute după ce Josh D’Amaro, fostul şef al diviziei de parcuri, a devenit director general al Disney în luna martie.

În prezent, marile companii media încearcă să reducă cheltuielile. Oamenii renunță la televiziunea prin cablu, iar această schimbare afectează rețelele tradiționale care în trecut aduceau profituri mari. Serviciile de streaming nu pot acoperi încă toate pierderile.

Disney a tăiat din posturi și anul trecut, când a concediat câteva sute de angajați de la marketing, relații publice, casting și dezvoltare.

Anul acesta, compania a făcut noi reduceri de personal la marketing, Pixar, ABC News și ESPN. De asemenea, chiar marți au fost dați afară alți câțiva sute de oameni, în special din departamentele de resurse umane și tehnologie, conform surselor Reuters.

Reprezentanții Disney nu au oferit încă o reacție pe acest subiect.