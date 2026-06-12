Cutremur la Volkswagen: Cel mai mare constructor european elimină 19.000 de posturi într-un timp record

Un angajat al producătorului german de automobile Volkswagen verifică un autoturism electric. Credit line: Matthias Schrader / AP / Profimedia

Constructorul german își va diminua forța de muncă din fabricile autohtone până la finalul anului, pe fondul concurenței chineze și a costurilor ridicate cu energia.

Volkswagen va reduce forța de muncă din Germania cu 19.000 de angajați până la finalul anului, continuând un plan ce vizează eliminarea a peste 28.000 de locuri de muncă până în 2030, potrivit unui discurs al directorului general Oliver Blume, consultat de Reuters.

Măsurile fac parte din strategia Volkswagen de a deveni mai eficient și de a se adapta la obstacolele din industria auto europeană, marcată de concurența agresivă a producătorilor chinezi, scăderea interesului pentru mașinile electrice și costurile mari de producție.

O parte din aceste măsuri de eficientizare au fost deja implementate într-un timp record pentru uzinele germane. „Am redus costurile fabricilor Volkswagen din Germania cu peste 20% până în 2025”, afirmă Blume în discursul său.

Gigantul auto urmărește îmbunătățirea profitabilității pe piața internă, unde cheltuielile cu forța de muncă și energia sunt considerabil mai mari decât în alte regiuni. Această reducere de personal reprezintă una dintre principalele componente ale programului de restructurare convenit cu reprezentanții angajaților.

Deși Volkswagen nu a oferit detalii suplimentare privind implementarea noilor tăieri de posturi, constructorul a indicat anterior că se va baza în principal pe pensionări anticipate, plecări voluntare și măsuri de eficientizare, evitând astfel concedierile forțate.

Grupul german încearcă să își consolideze competitivitatea într-un moment în care piața auto europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În acest context, producătorii tradiționali sunt obligați să investească masiv în electrificare și tehnologii digitale, în timp ce încearcă să reducă cheltuielile.