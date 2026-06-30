Cutremurele din Venezuela: Bilanțul morților a urcat la peste 1.700, dar numărul celor dispăruți rămâne uriaș

La cinci zile după dublul cutremur din Venezuela, bilanțul deceselor a ajuns la 1.719 morți, însă aproximativ 50.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit Organizației Națiunilor Unite, citată de France Presse.

Seismele au generat aproximativ 1,2 milioane de tone de moloz în statul La Guaira (nord), regiunea cea mai grav afectată, a spus ONU.

Sute de cadavre se află în morgi improvizate amenajate în interiorul depozitelor din portul orașului cu același nume, situat la 40 de kilometri de Caracas, a constatat luni o jurnalistă a AFP.

Armata americană, care a mobilizat 130 de pușcași marini pentru a contribui la lucrările de reparații, a anunțat luni că portul din La Guaira este din nou operațional, permițând debarcarea ajutoarelor umanitare

Un simbol puternic, nava USS Fort Lauderdale, o navă amfibie de transport de trupe și echipament, este ancorată în prezent în apele acestui oraș de pe litoral, unde majoritatea clădirilor de vacanțe s-au prăbușit ca niște castele de cărți de joc.

În imagini filmate de drone ale AFPTV se pot vedea cartiere întregi în care nicio clădire nu a rezistat la cutremur.

Cuando, dentro de 100 años, se cuente la historia de nuestro país y se relate que, en 27 años, Vargas/La Guaira fue destruida dos veces, a algunos les parecerá que son relatos bíblicos. Estas son imágenes de ayer. Algunos necios aún no creen que puede haber más de 10.000 muertos. pic.twitter.com/dBirdJICdG — ElObservadorBinario (@ObservadBinario) June 26, 2026

Echipele de salvare lucrează acolo metodic, lângă rudele celor dispăruți, care își țin privirea fixată asupra dărâmăturilor, în speranța de a-i găsi pe ai lor în viață, notează AFP.

Bilanțul provizoriu a crescut de la 1.450 la 1.719 de morți, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, care a adăugat că există 5.034 de răniți.

ONU se așteaptă la un bilanț foarte grav

„Mi s-a spus că sora mea și copiii ei se află acolo, la fel și copiii fratelui meu”, a declarat Wilker Molalla, în vârstă de 25 de ani, în fața uneia dintre morgile improvizate din La Guaira.

„Așteptăm sosirea unor noi camionete și alte mijloace similare, pentru ca să ni se poată înmâna trupurile lor împreună cu procesul-verbal al autopsiei și documentele”, a spus acest supraviețuitor al cutremurului.

ONU, care se așteaptă la un bilanț foarte grav, va furniza 10.000 de saci mortuari, pe baza unei estimări de 2.500 de clădiri afectate, „dintre care majoritatea s-au prăbușit complet”.

La cimitirul general din sudul Caracasului, incinerările au loc una după alta, angajații curățând în grabă camerele de ardere.

O angajată a declarat că a lucrat până la miezul nopții în weekend. „Și acesta este doar începutul”, a spus pentru AFP Freddy Rey, un alt funcționar al cimitirului.

Potrivit coordonatorului ONU în Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, 27 de țări au mobilizat peste 40 de echipe de salvare, adică „peste 2.000 de salvatori și alte persoane pe teren, împreună cu peste 160 de câini”.

Eforturi de salvare din partea SUA și altor țări

Aceste echipe internaționale au reușit să salveze duminică șapte victime în viață din dărâmături.

La Caracas, dar și în regiunea La Guaira, în special la aeroportul Simon Bolivar din Maiquetia, armata americană se desfășoară cu toată puterea logisticii sale.

Obiectivul: „să ofere ajutor esențial și vital pe teren”, a subliniat Departamentul de Stat, lăudând „munca curajoasă” a salvatorilor americani alături de „partenerii” lor de la fața locului.

Luni dimineață, Statele Unite au anunțat că vor dubla valoarea ajutorului acordat Venezuelei, ajungând acum la un total de 300 de milioane de dolari destinați ONG-urilor și agențiilor ONU.

În prezent, sunt desfășurați câteva sute de soldați americani.