„Dacă are 9 sau 10 în catalog, cum poate să nu fie la nivelul avansat?” Ce a descoperit o învățătoare când a evaluat elevii după noile standarde, care intră în vigoare de luni

Un elev care primea constant 10 la matematică știa să rezolve exercițiile asemănătoare celor lucrate în clasă, dar se bloca atunci când trebuia să folosească aceleași cunoștințe într-o problemă formulată diferit sau într-un context diferit. Prin urmare, nu avea un nivel considerat de noile standarde „avansat”. Este una dintre constatările făcute de Lăcrămioara Lovin, învățătoare din județul Bacău, după ce a testat la clasă standardele naționale de evaluare ce intră în vigoare în acest an. „Copiii știau formula și știau să o aplice atunci când exercițiul era asemănător cu cele lucrate în clasă, dar, dacă situația era prezentată diferit, nu știau de unde să înceapă”, spune învățătoarea într-un interviu pentru Totul Despre Mame.

Școala Gimnazială Berești-Tazlău, unde predă ea, are clase de la pregătitoare până la a VIII-a și a fost una dintre unitățile de învățământ selectate de Ministerul Educației într-un program pilot de aplicare a noilor repere înainte ca acestea să devină obligatorii la nivel național, în anul școlar 2026-2027. Standardele naționale de evaluare descriu ce trebuie să știe și să poată face un elev, în raport cu competențele prevăzute de programa fiecărei discipline, pe trei niveluri de performanță:

de bază – când copilul demonstrează competențele minime în contexte familiare, dar are nevoie de sprijin constant;

– când copilul demonstrează competențele minime în contexte familiare, dar are nevoie de sprijin constant; consolidat – când folosește ceea ce a învățat în contexte variate și mai are nevoie doar ocazional de ajutor;

– când folosește ceea ce a învățat în contexte variate și mai are nevoie doar ocazional de ajutor; avansat – când poate transfera cunoștințele în situații complexe și lucrează autonom.

Implementarea acestora la clasă îi va ajuta pe profesori să știe exact ce așteptări trebuie să aibă de la elevi și să îi evalueze obiectiv, în funcție de progresul lor, de gradul în care stăpânesc materia parcursă și de competențele acumulate. Se elimină astfel subiectivismul profesorului, diferențele de notare între școli și discriminările.

Folosind noile standarde, Lăcrămioara Lovin a observat diferențe între rezultatul general al unui copil și competențele pe care le stăpânea în realitate. „Pentru mine, aplicarea standardelor a însemnat, în primul rând, o schimbare de perspectivă: nu m-am concentrat doar pe nota obținută, ci și pe competențele demonstrate de elev și pe ceea ce mai are nevoie să învețe pentru a progresa”, spune Lăcrămioara Lovin.

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