Dacă Georgescu și Simion vin la putere o să ne facă procurorii dosare pentru că vom spune că regimul lor va încerca să ducă țara spre Rusia?

Nu în dosarul deja trimis în instanță, unde e vorba despre milioane de euro și de alte fapte, dar în alt dosar care abia acum începe, Călin Georgescu este cercetat de DIICOT pentru declarațiile făcute în niște interviuri. Mâine, putem fi oricare dintre noi.

Pericolul pentru România, dacă vine la putere Călin Georgescu, nu e acela că poate orienta România spre China, ci spre Rusia, Mongolia sau Serbia. Nu spre China, pentru că Georgescu e un fariseu politic și nu un om de echipă, de termen lung, după cum a observat chiar aliatul său ideologic Gheorghe Piperea.

China reprezintă un alt nivel al autocrației, de o nocivitate absolută în materie de valori democratice și de libertăți, însă de o eficiență și un avans tehnologic aflată la secole distanță de școala de gândire feudală a lui Călin Georgescu.

Dar da, pe total cred că „regimul Georgescu” va încerca să orienteze România spre Est. Ne va livra ideile lui Vladimir Putin, care a afirmat în mod repetat că anumite țări nu merită să existe pentru că nu au mijloacele de a se întreține. Unii oameni cu siguranță cred că temerea mea e absurdă, dar este această credință un fapt penal?

Întreb într-un sens extrem de practic. În cazul în care Ministerul Public va fi condus de un adept al binomului Georgescu – Simion se va criminaliza o afirmație de acest gen? Simion ne-a semnalat că dacă va izbucni o revoltă ca în Nepal, politicienii care nu votează ca el își vor merita soarta de a da piept cu masele.

Una e însă judecata mulțimii pe stradă, în afara legii, și alta e ce va face justiția. De revoltă, eventual, poți să fugi cu capul spart, de stat, nu ai cum să scapi. Ne vor trimite procurorii în judecată pentru că noi credem altceva decât crede statul?

În recentul dosar Georgescu trimis în judecată, rechizitoriul vorbește despre disjungerea a încă două dosare. După cum a observat G4Media, unul dintre noile dosare se referă la „comunicarea de informații false”. Mai exact, lui Călin Georgescu i s-a deschis dosar penal pentru că „a comunicat informații false cu privire la faptul că România va fi implicată în război de către Alianța Nord Atlantică”.

Politicianul a făcut aceste afirmații „în cadrul unui interviu acordat în USA lui Alex Jones și în cadrul unui interviu acordat în podcastul lui Shawn Ryan”.

Afirmațiile alarmiste, ridicole, absurde și ofensatoare la adresa statului, a Armatei sau a Guvernului nu sunt, într-o democrație, infracțiuni, dacă ele nu depășesc linia roșie spre incitare la violență, rasism sau celelalte categorii stabilite de lege. Să fii infamant prin ceea ce susții nu e o faptă penală. Dacă iraționalitatea discursului ar ajunge în sala de judecată ar fi mai aglomerație decât la metrou.

Vom vedea ce va face mai departe DIICOT cu acest dosar al interviurilor lui Călin Georgescu. Ce vor căuta și ce vor găsi. În ce direcție vor merge. E foarte important. „Libertatea de minte”, cum o numeau vechii constituționaliști jeffersonieni, e importantă și acum, când suntem în UE și NATO, și dacă va ajunge la putere cineva care vrea să ne ducă în divizia B a țărilor Rusiei.