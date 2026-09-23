Dacă îl contrazice cineva pe adolescentul tău, el știe să răspundă? Cum îi învață un profesor pe copii să „își construiască apărarea” ca în filme

Dacă mâine copilului tău i se spune la școală „faci așa, pentru că așa scrie în regulament”, ar ști unde să caute regula? Dar ce să facă dacă regula este aplicată greșit? Dacă o fotografie cu el ajunge online fără acord sau cineva îi citește mesajele, ar ști ce drepturi îi sunt încălcate și cui se poate adresa?

Când vede un clip viral sau o postare care pare foarte convingătoare, știe să verifice sursa înainte să creadă informația sau să o distribuie? Dacă intră într-o discuție cu cineva care îl contrazice, poate să își susțină ideea cu argumente și să răspundă fără să transforme discuția într-o ceartă?

De la întrebările acestea am pornit atunci când am construit două cluburi pe care le voi coordona în acest an școlar prin Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație (EDUMI): Clubul Dreptății și al Argumentării (club de educație juridică) și #VorbeCuSens, Clubul Dezbaterilor Argumentate și al Gândirii Critice.

Ambele se adresează elevilor claselor a VII-a și a VIII-a, iar participarea este gratuită. Le-am construit pentru copiii care vor să înțeleagă mai bine ceea ce se întâmplă în jurul lor și pentru părinții care își doresc ca, treptat, copiii lor să poată judeca singuri o situație, să ia decizii argumentate și să devină mai autonomi în societatea în care trăiesc.

Lucrând cu adolescenți, am constatat că întrebarea „de ce?” apare foarte des, de multe ori exact când mă grăbesc să termin explicația. Asta pentru că i-am încurajat în mod constant să fie deschiși la ore. La fel și „unde scrie?”, „de unde știm?” sau „dar dacă lucrurile ar sta invers?”. În cele două cluburi vreau tocmai să le dăm timp acestor întrebări și să vedem cât de departe ne duc.

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