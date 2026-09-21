„Dacă mai ratezi o dată, îți trag doi pumni în cap!”. De ce a ajuns FRF să introducă în competițiile copiilor cartonașul negru pentru părinți

Merg deseori cu fiul meu atât la antrenamentele de fotbal, cât și la meciuri. Îmi place să îl văd cum joacă, iar el este bucuros că iau în serios pasiunea lui. Doar că uneori tind să o iau mult prea în serios și mă trezesc gesticulând de pe margine sau strigându-i indicații de care nu are nevoie. Sau nu trebuie să le audă de la mine.

La meciuri, la fel, mă supăr uneori de parcă ar juca vreo finală de cupă europeană. Doar că el și colegii lui de 13 ani sunt doar „grupa 2013” a unui club de fotbal dintr-un cartier bucureștean.

Cine participă la astfel de evenimente vede clar competiția care se desfășoaă pe margine, printre părinți. Aceștia dau indicații, își ceartă copiii, contestă arbitrii, critică alți juniori sau transformă fiecare meci într-o miză pentru un posibil viitor în fotbal.

Fenomenul a devenit suficient de serios încât Federația Română de Fotbal să intervină. Din sezonul 2026-2027, la competițiile de juniori arbitrul poate opri meciul atunci când părinții devin agresivi sau intervin în mod abuziv. Arbitrul arată cartonașul negru, iar dacă adulții nu se calmează, partida poate fi oprită definitiv.

Conform FRF, cartonașul negru funcționează ca un instrument de avertizare severă adresat exclusiv tribunelor. Poate fi ridicat de arbitru pentru a semnala un comportament agresiv sau un limbaj abuziv venit din partea părinților ori a spectatorilor. În momentul acordării acestui cartonaș, meciul este întrerupt imediat.

Antrenorul echipei ai cărei suporteri au provocat incidentul este obligat să meargă la marginea terenului pentru a interveni și a calma spiritele. Dacă această acțiune de mediere nu are succes și derapajele adulților continuă, arbitrul are autoritatea de a opri definitiv partida, caz în care echipa susținută de spectatorii turbulenți va pierde meciul la masa verde, suportând astfel direct consecințele comportamentului toxic.

Părinți prea implicați

„Dacă mai ratezi o dată, îți trag doi pumni în cap!” – asta a auzit pe teren Alexandra Rusu, mamă care asistă la meciurile de fotbal ale băiatului ei. O frază care poate părea neverosimilă până când începi să privești mai atent ce se întâmplă în jurul unui teren de fotbal la copii. „Adevăratele meciuri de fotbal la 11-14 ani nu se joacă pe teren, ci pe margine”, spune ea.

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