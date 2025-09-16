Dacă mergeți cu mașina la greci, mare atenție: au introdus în codul rutier amenzi pentru „conducere antisocială”. Ce este aceasta și cum se pedepsește

Strictețea noului Cod Rutier, intrat în vigoare în 13 septembrie se concentrează pe depășirea limitelor de viteză, consumul excesiv de alcool, nepurtarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului mobil, scrie presa elenă. Dar, pe lângă acestea, au fost introduse și așa-numitele abateri cu risc scăzut sau mediu, dar care se pedepsesc cu amenzi ridicate.

Un exemplu tipic îl reprezintă încălcările din categoria „S” pentru „conducere antisocială” , introduse pentru prima dată prin Legea 5209/2025 și care prevede suplimentar măsura administrativă de retragere a permisului de conducere pentru patruzeci (40) de zile.

Aceasta include comportamentul agresiv al unui șofer, blocarea intenționată a benzii de circulație și chiar depășirea care îi sperie pe ceilalți șoferi. Astfel de încălcări sunt în mod normal clasificate într-una dintre categoriile de bază (E1–E4), adică se sancționează cu amenda prevăzută în funcție de gravitate. Poate fi urmată de retragerea permisului și de alte măsuri administrative suplimentare.

„Condusul antisocial” reprezintă un comportament agresiv al unui șofer, blocarea deliberată a benzii de circulație și chiar depășirea care îi sperie pe ceilalți

Neutilizarea semnalizatoarelor se pedepsește, de asemenea, cu o amendă de 10 euro și suspendarea permisului de conducere pe 10 zile, conform noului Cod.

Luminile de avarie (alarma) pot fi utilizate în timpul conducerii doar în cazul în care vehiculul nostru are o problemă și siguranța celorlalți participanți la trafic este amenințată (parcarea este exclusă).

În caz contrar, utilizarea luminilor de avarie este ilegală și, conform articolului 41, alineatul 5, atrage după sine o amendă de 30 de euro și suspendarea permisului de conducere pe 10 zile.

Una dintre cele mai frecvente încălcări „ușoare”, cea a interzicerii parcării pe trotuare, piețe, acostamente speciale și insule de siguranță, foarte frecventă în zonele centrului dens populat, va avea acum pedepse mai stricte. Conform noului Cod, o astfel de faptă poate duce la o amendă de 30 de euro și la retragerea permisului pentru 10 zile.

O altă încălcare o constituie rularea pe banda din stânga, care trebuie folosită doar ca bandă de depășire și devine bandă de circulație doar atunci când celelalte benzi sunt aglomerate. Încălcarea regulii de mai sus se pedepsește cu amendă de 150 de euro și retragerea permisului de conducere pentru 20 de zile.

„Dacă cineva ține o cafea în mână în timp ce conduce, încalcă Codul Rutier”

Comentând sancțiunile impuse de Codul Rutier pentru încălcări cu risc scăzut spre mediu, Sotiris Kaltampanis, directorul Direcției Poliției Rutiere din Attica, notează că noul Cod a prevăzut tot ce privește obligațiile șoferilor și modul de circulație în orașe și pe drumurile provinciale. „Dacă cineva, de exemplu, ține o cafea în mână în timp ce conduce, practic încalcă Codul Rutier, deoarece, conform Codului, șoferul fiecărui vehicul este obligat să aibă libertate deplină de mișcare, pentru a efectua liber manevrele necesare”, explică el.

„Dacă cineva, de exemplu, ține o cafea în mână în timp ce conduce, practic se opune Codului Rutier, întrucât, conform Codului, conducătorul fiecărui vehicul este obligat să aibă deplină libertate de mișcare, pentru a efectua liber manevrele necesare.”

Directorul subliniază că noul Cod Rutier este un pas important în direcția corectă și, împreună cu creșterea controalelor efectuate de Poliția Rutieră, se așteaptă să aducă rezultate.