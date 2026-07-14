„Dacă murim, murim împreună”. Prima reacție a femeii care și-a salvat soțul trâgându-l de picioare în timp ce acesta era aspirat prin fereastra unui avion Ryanair: „Jumătate din corpul lui ieșea afară”

La câteva zile după ce un pasager sârb a fost aproape să fie aspirat prin fereastra spartă a unui avion Ryanair în timpul unei curse Salonic (Grecia)- Memmingen (Germania), soția acestuia a făcut primele declarații.

O femeie care și-a salvat soțul de la a fi aspirat complet dintr-un avion Ryanair în timpul zborului a declarat că, în timp ce se ținea de picioarele lui, s-a gândit: „Dacă murim, murim împreună.”

„Jumătate din corpul lui ieșea din avion”, a declarat soția bărbatului, Svetlana Grković, pentru publicația sârbă Nova, relatează ziarul britanic The Guardian.

Ljubisa Karović, 61 de ani, tocmai fusese aspirat cu capul înainte în timpul zborului de vineri, după ce o defecțiune a motorului a dus la spargerea geamului acrilic din dreptul locului său, în timpul zborului. Bărbatul avea centura de siguranță pusă.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare”, a spus ea, adăugând că el a rămas „afară până la piept” timp de două minute.

Femeia a spus că, cu ajutorul a doi pasageri, a reușit să-l tragă pe soțul ei, care și-a pierdut cunoștința de trei ori, înapoi în interiorul aeronavei. Ea a spus că multe persoane au părăsit locurile lor și s-au refugiat în alte părți ale avionului pentru siguranță, pe măsură ce cabina se decomprima.

Victima e în spital, nu își amintește nimic

Bărbatul în vârstă de 61 de ani se află încă în spital în Grecia și rămâne „grav rănit și în stare de șoc”, a spus Grković. „Pentru mine este important că este în viață”, a spus ea. „Mâna lui este rănită foarte grav, iar el are arsuri. Nu este în stare să comunice, nu-și amintește întregul incident”, a povestit soția acestuia.