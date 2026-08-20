„Dacă pleacă toți, cine mai poate construi?” Un mare pianist care a cântat în adăposturi antiaeriene din Ucraina vine la București

Aflat la vârsta înrolării, pianistul ucrainean Roman Lopatynskyi are nevoie de un permis de fiecare dată când iese din țară pentru a cânta pe marile scene ale lumii. Duminică, el se va afla în fața publicului din București. Povestea lui, în ediția de vineri, 21 august, a newsletter-ului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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Duminică, 23 august, începe în Capitală Concursul Internațional „George Enescu”, iar printre cei care cântă în concertul de deschidere, dirijat de Cristian Măcelaru, se numără pianistul ucrainean Roman Lopatynskyi.

Un muzician valoros, cu porțile întregii lumi deschise, acesta a decis să rămână în Ucraina după începerea războiului. „Dacă pleacă toți, cine mai poate construi, cine mai poate crea idei noi și un sens nou pentru țara asta?”, se întreabă Roman Lopatynskyi.

După începerea războiului, a cântat pentru militarii ucraineni și a ținut concerte în adăposturi antiaeriene, într-unul dintre orașele cele mai afectate de război, Harkiv. „Acolo sunt oameni foarte puternici, continuă să facă festivaluri, bineînțeles într-un adăpost antiaerian, au un pian, au echipament de înregistrare, tot ce ne trebuie ca să facem concertele astea. Sunt concerte foarte speciale, pentru oameni care trăiesc într-o situație foarte grea”, povestește Roman Lopatynskyi.

După un război de patru ani și jumătate, muzicianul vorbește despre un altfel de luptă, nu doar aceea pentru salvarea vieții, ci și pentru salvarea sufletului.

Continuarea, în ediția de mâine a newsletterului „Partea Bună”.