Dacia Spring primește o veste bună: cea mai eficientă mașină electrică din Europa

Cinci mașini au fost premiate de GreenNCAP – program creat de EuroNCAP – pentru performanțele lor în materie de consum și autonomie, eficiență în condiții de iarnă și pentru capacitatea de încărcare.

Green NCAP, programul de testare a nivelului de consum și emisii al automobilelor din Europa, a anunțat lista celor mai ecologice mașini, pe baza evaluărilor complexe. Dacia Spring rămâne lider autoritar din acest punct de vedere, având cel mai mare scor de la înființarea programului. Alte trei modele electrice și unul cu combustie au fost premiate la categoriile lor pentru eficiență energetică.

