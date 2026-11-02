Dăianu, la Budapesta: „Deficitul a sărit în 2024 din cauza miopiei și a idioțeniei unora dintre politicieni. Marile deficite nu au fost create de oamenii obișnuiți”

Președintele Consiliului Fiscal spune că România a făcut o ajustare „remarcabilă”, că economia plătește pentru greșeli și că politicienii care le reproșează românilor lipsa de educație financiară ar trebui să se uite întâi la ei înșiși.

Daniel Dăianu a venit la Budapesta cu un mesaj pe care l-a numit el însuși sumbru. La o conferință organizată de Consiliul Fiscal al Ungariei, Banca Centrală a Ungariei și Asociația Economiștilor Maghiari, președintele Consiliului Fiscal român a pus situația bugetară a României într-un context internațional pe care îl vede tot mai fragil. „Sunt prea pesimist, dar așa văd eu lumea”, și-a încheiat el intervenția.

„Oamenii sunt foarte nervoși.”

Dăianu a recunoscut progresul făcut. „A avut loc o ajustare fiscală remarcabilă în 2025 și în acest an, cu un deficit care coboară de la peste 9% din PIB la aproximativ 6%”, a spus el, adăugând că procesul continuă „după o criză politică foarte lungă”.

Pentru țintele de anul viitor, Consiliul Fiscal e mai prudent decât Guvernul. Executivul vizează un deficit de 5,2–5,3% din PIB, iar Comisia Europeană estimează 5,8%. „La Consiliul Fiscal din România suntem și noi mai prudenți. Cred că un deficit de 5,5% din PIB este mai realist, dar vom vedea.”

Partea neplăcută este că austeritatea se vede în economie. „Consolidarea fiscală a făcut creșterea negativă în acest an în România”, a spus Dăianu. „Când comprimi atât de mult cererea, chiar dacă majorezi investițiile publice, o economie stagnantă sau o creștere negativă sunt inevitabile.” Tot aici își găsește explicația dobânda de politică monetară ridicată a BNR: inflația a crescut brusc din cauza majorărilor de taxe.

Datoria publică este „încă gestionabilă”, a spus el, „dar ar putea scăpa ușor de sub control” dacă România nu se apropie în câțiva ani de un deficit de 3% din PIB. Iar spațiul de manevră e mic: „Nu mai există loc pentru creșteri suplimentare ale cotelor de taxare, iar oamenii sunt foarte nervoși.”

Gaura din colectarea TVA, singura rezervă

Soluția pe care o vede Dăianu este colectarea. România are cel mai mare decalaj de colectare la TVA din UE, iar Polonia, Bulgaria și Georgia au arătat că acesta poate fi redus. Dacă România ar ajunge la media europeană, „am putea reduce deficitul fiscal cu mai mult de 2% din PIB”.

Dăianu a ținut totuși să precizeze că decalajul de TVA nu explică deficitul: „Deficitul a sărit în 2024 cu aproape 3% din PIB din cauza miopiei și a idioțeniei unora dintre politicienii noștri. E de necrezut.”

„Mulți dintre voi sunteți analfabeți”

Cel mai tăios moment a venit pe tema educației financiare. Dăianu a spus că în România toți politicienii dau vina pe cetățeni, pe care îi consideră analfabeți financiar. „Și eu am spus: stimați politicieni, mulți dintre voi sunteți analfabeți. Trebuie să știți mai multe despre finanțe, despre rigoarea fiscală, pentru că marile deficite nu au fost create de cetățenii obișnuiți. Politicile nu le fac toți cetățenii într-o arenă mare. Voi le faceți.”

Apărare, energie și o lume în declin

Pe lângă deficitul bugetar, Dăianu s-a arătat îngrijorat de deficitul de cont curent, de circa 7% din PIB, comparativ cu aproximativ 1% în Polonia. Îl îngrijorează și scăderea investițiilor publice după încheierea PNRR. Despre dublarea cheltuielilor de apărare, de la 2,3–2,4% la 5% din PIB, în plină consolidare, a spus: „E ca o lume nebună.” Energia o plătim „de trei sau patru ori mai mult decât americanii și chinezii”.

Riscul pe care îl vede la nivel global este o nouă criză a datoriilor suverane. „Nu e o fantezie”, a spus el, invocând creșterea datoriilor, inflația, înăsprirea monetară, noul val de dereglementare financiară, criptoactivele și stablecoin-urile. „E ca și cum oamenii au uitat de Marea Criză Financiară și de lecțiile ei.”

Concluzia lui a fost mai largă decât fiscalitatea. Economiștii ignoră distribuția veniturilor. „Suntem macroeconomiști, dar ne purtăm ca niște contabili. Unde sunt problemele sociale?” Cât despre inteligența artificială ca leac universal, „e o iluzie”. Dăianu crede că ne aflăm în faza descendentă a unui ciclu lung, de tip Kondratiev, „și va fi foarte dureros o lungă perioadă”. Iar consiliile fiscale nu pot salva situația: „Să nu ne amăgim. Nu suntem vrăjitori.”

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale, poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix: