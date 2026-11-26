Dan Nistor (38 de ani) este aproape de despărțirea de Universitatea Cluj, după aproape patru ani petrecuți la formația ardeleană.

Mijlocașul ar fi ajuns la un acord verbal cu Poli Timișoara, ocupanta locului secund în Liga a 2-a, care își propune promovarea în Superligă la finalul sezonului.

Potrivit informațiilor publicate de Monitorul de Cluj, negocierile dintre fotbalist și clubul bănățean au ajuns într-un stadiu avansat. Cele două părți ar mai avea de stabilit câteva detalii înaintea semnării contractului, iar mutarea ar urma să fie oficializată în perioada următoare.

Dan Nistor, tot mai puține minute la Universitatea Cluj

În vârstă de 38 de ani, mijlocașul a avut un rol mai puțin important în planurile antrenorului Cristiano Bergodi în actualul sezon. Are 844 de minute în 16 partide oficiale.

Concurența pentru un loc în echipă a crescut, iar venirea lui Nicolae Stanciu a redus și mai mult perspectivele lui Nistor de a evolua constant.

În aceste condiții, fotbalistul ia în calcul plecarea de la formația clujeană în următoarea perioadă de transferuri. Poli Timișoara s-a numărat printre echipele interesate de serviciile sale, iar discuțiile au avansat până la un acord verbal.

Pentru formația bănățeană, experiența lui Nistor ar putea reprezenta un plus în perspectiva luptei pentru promovarea în Superligă. Poli Timișoara ocupă locul al doilea în Liga a 2-a și urmărește revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc.